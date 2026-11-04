《英雄联盟》S16 淘汰赛首日：iG 3:1 战胜 TES 晋级，时隔 7 年重回四强舞台

IT之家 11 月 4 日消息，2026 全球总决赛淘汰赛 1/4 决赛第一日火热进行中，来自 LPL 赛区的四号种子 iG 成功战胜三号种子 TES 战队，拿下这轮 BO5 的胜利，成为首个晋级 S16 四强的队伍，时隔 7 年重回半决赛舞台（上次是 2019 年 10 月 26 日八强赛 3-1 战胜 GRF，但半决赛不敌 FPX）。

同时这也是 iG 打野选手 Wei 生涯第一次以首发身份赢下全球总决赛的 BO5，此前 0 胜 3 负。

此外，TES 下路 JackeyLove 成为 LPL 选手超越 Uzi 成为 LPL 在 S 赛击杀最多的选手，位列历史总榜第 5。同时，TES 上单 Zuian 因签证问题未能登场比赛，他也成为四大赛区（LPL、LCK、LCS、LEC）中在 S 赛历史上首位因签证问题缺席 S 赛全部比赛的选手。

IT之家附赛果简报：

第一局【IG 1:0 TES】 本局 MVP 给到 IG 战队打野选手 Wei 【本局比赛战报】 2 分钟，TheShy 纳尔在上路对安蓓萨完成对位单杀，拿到一血； 15 分钟，野区爆发团战，TheShy 纳尔完美拉扯，JiaQi 卡莎三杀，IG 打出二换五； 24 分钟，野区再次爆发团战，Rookie 辛德拉拿下三杀，JiaQi 卡莎完成超神，IG 一换四并顺势拿下大龙； 30 分钟，中路发生团战，Wei 奇亚娜完美绕后大招命中四人，IG 团灭 TES 并推平基地拿下胜利。

第二局【TES 1:1 IG】 本局 MVP 给到 TES 战队上路选手 369 【本局比赛战报】 2 分钟，Wei 孙悟空支援下路，JiaQi 芸阿娜击败卡莉丝塔拿到一血； 31 分钟，双方争夺大龙，369 雷克顿完美绕后，JackeyLove 卡莉丝塔拿下双杀，TES 一换四并拿下大龙； 39 分钟，中路发生团战，Wei 孙悟空果断开团，IG 一换四，但随后 369 雷克顿主宰战场拿下双杀； 46 分钟，中路再次发生团战，369 雷克顿和 Creme 奥莉安娜配合出色击败维克托，TES 击败 IG 四人并推平基地拿下胜利。

【IG 2:1 TES】 本局 MVP 给到 IG 战队打野选手 Wei 【本局比赛战报】 3 分钟，Wei 杰斯支援中路，Rookie 安妮击败永恩拿到一血； 23 分钟，Wei 杰斯支援至上路击败永恩，IG 击败 TES 两人并顺势拿下大龙； 28 分钟，野区发生团战，IG 出色化解 TES 开团，TheShy 奥恩控制拉满，IG 击败 TES 三人； 29 分钟，IG 进攻 TES 高地，IG 众人果断推进，双方一换一后 IG 推平 TES 基地拿下胜利。