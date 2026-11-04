六个季度以来首次：丰田汽车今年 Q3 营业利润有望恢复增长

IT之家 11 月 4 日消息，受益于日元贬值和高利润率混动汽车的强劲需求，丰田汽车预计将在周四公布六个季度以来首次营业利润增长，中国和中东市场销量下滑的影响有望得到抵消。

此外，去年同期影响利润的美国关税成本不再出现，也有助于改善丰田业绩。

根据伦敦证券交易所集团（LSEG）对 9 名分析师的调查，丰田汽车 7 月至 9 月的营业利润预计同比增长 18%，达到 9,920 亿日元（IT之家注：现汇率约合 418.29 亿元人民币）。

同期营业收入预计增长 8%，至 13.4 万亿日元（现汇率约合 5,650.24 亿元人民币）。

7 月至 9 月，丰田和雷克萨斯全球销量略高于 250 万辆，同比下降 4%。其中，中国市场销量下滑 22%，中东市场销量锐减三分之一，成为主要拖累因素。

北美市场则表现较好，利润率较高的电动化车型销量增长超过 30%，接近 43 万辆。不过，丰田在美国市场的整体销量增幅仍不足 1%。

丸三证券分析师高桥裕也指出：“随着油价上涨，消费者对更省油的混动车型需求增加。关键是丰田究竟能卖出多少利润率更高的混动车型。”

丰田在中国市场的表现仍是投资者关注的重点。中国是全球最大的汽车市场，随着市场快速转向纯电，本土品牌之间的竞争愈发激烈，丰田以燃油、混动车型为主的产品阵容面临明显挑战。

供应商的业绩也反映出市场压力。电装上周公布，截至 9 月的六个月内，由于中国市场汽车销量疲软，加上原材料成本上涨，亚洲业务营业利润下滑超过三分之一。

除销售表现外，投资者还将关注丰田在工厂自动化、汽车软件和自动驾驶领域持续扩大的投资。

丰田估计，随着自动化程度提高及机器人应用范围扩大，从 2028 年起，工厂现代化改造每年可能耗资 1 万亿日元（现汇率约合 421.66 亿元人民币）。