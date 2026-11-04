CrowdStrike 造出“终止开关”，宣称能立即阻止失控 AI 智能体

IT之家 11 月 4 日消息，当地时间 3 日，据美国 CNBC 报道，网络安全公司 CrowdStrike 的 CEO 乔治 · 库尔茨宣称，公司推出了一项新功能，可以直接关停失控的 AI 智能体。

CrowdStrike 在 Fal.Con 欧洲大会上发布了“AI 终止开关”，安全人员可以借此停止异常智能体的运行、阻止其重新启动，并切断其网络访问权限。

库尔茨表示：“大家都在开发 AI 智能体，却一直没有关闭它们的按钮。现在有了。这样对确保 AI 智能体安全运行极为重要。”

“AI 终止开关”属于 CrowdStrike 旗下 Falcon Guardian 平台的功能，该平台负责监控企业内部运行的 AI 智能体。新功能即日起开放使用，主要用于解决 AI 智能体快速普及带来的安全隐患。

今年 9 月，Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊曾因担忧安全问题而呼吁放缓 AI 研发，OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼也支持这一主张。

库尔茨当时反驳称，即使放慢研发速度，现有安全风险也不会消失，企业部署自主运行的 AI 系统时仍然需要安全保障。

库尔茨此次则进一步指出，终止开关意味着网络安全行业的一项重大转变。过去，网络安全主要是防范来自企业外部的威胁，但随着 AI 智能体在企业内部得到广泛应用，安全服务商还需要确保这些系统本身不会失控。“保障智能体安全运行，对 CrowdStrike 来说是巨大的市场机会。我们既有 AI 技术防范外部入侵，也能确保智能体基本按照指令执行任务。”

库尔茨还把终止开关比作汽车安全气囊，认为即使 AI 系统原本就按照正常运行的要求设计，也不能缺少安全保护，“如果智能体在运行过程中越过安全边界，我们就能将其关停。”

企业加快采用 AI，也带动了 CrowdStrike 安全产品的需求。库尔茨以公司与 Anthropic 合作保护 Claude Cowork 为例称，企业客户在部署 Anthropic 产品前，曾主动要求整合 CrowdStrike 的安全技术。“我们的客户找到 Anthropic，说：‘我们需要 CrowdStrike，才能部署 AI。’我认为，客户如果没有 CrowdStrike 就不愿部署 AI，这足以说明很多问题。”

CrowdStrike 股价 10 月 6 日以 278.86 美元（IT之家注：现汇率约合 1,864 元人民币）创下收盘历史新高，但受 10 月至 11 月初科技股表现疲弱影响，此后累计下跌约 12%。