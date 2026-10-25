网络安全专家：AI 发现的漏洞，很快或将引发新的安全隐患

IT之家 10 月 25 日消息，路透社采访的七名网络安全专家认为，随着 AI 技术不断揭示软件中隐藏的安全漏洞，类似本周全球多地政府网站接连中断服务的事件，几乎肯定会再次发生。

美国马萨诸塞州网络威胁情报公司 VulnCheck 即将发布的研究显示，AI 推动了软件漏洞发现数量的增长，过去一年发现的漏洞数量同比翻了一番。

数字基础设施公司 Cloudflare 的 CEO 马修 · 普林斯指出：“我知道，其他一些关键软件中还存在不少严重漏洞。…… 我认为，接下来两年，我们每个星期都会觉得天要塌了。”

他预计，随着 AI 陆续发现互联网基础设施中长期隐藏的安全隐患，未来几个月网络安全行业将异常忙碌。

据IT之家了解，本周，欧洲及其他地区的政府网站接连中断服务，起因是广泛应用于互联网的老牌编程语言 PHP 被发现存在安全漏洞。各网站运营者随即紧急修复软件，防止黑客大规模利用漏洞发动攻击。部分运营者担心来不及修补，索性先关闭网站，待确保安全后再恢复运行。

VulnCheck 研究员帕特里克 · 加里蒂指出，PHP 漏洞引发的紧急修复工作，让原本就不平静的网络安全行业更加忙碌。本周，PHP 替代技术 Node.js 和流媒体软件 Plex 也被披露存在漏洞，AI 网关 LiteLLM 和开发平台 Railway 卷入安全入侵事件。

此外，印度数字证书颁发机构 eMudhra 被发现使用安全性极差的加密密钥，可能危及互联网各地的用户。“如果一周就发生了四五起这样的事件，以后恐怕只会更多。只要系统直接连接互联网，就可能需要越来越频繁地紧急处理安全问题。”

现代软件的代码库规模庞大，程序错误往往隐藏在意想不到的地方，其中一些缺陷足以成为黑客入侵系统的突破口。

过去，发现程序漏洞需要一定的专业技术，而将漏洞转化为能够攻破系统的攻击工具，通常还需要经验丰富的技术人员花费数周甚至数月。漫长的开发过程给了防御方喘息之机，可以利用时间差修补漏洞，逐步推出软件更新。

AI 打破了原有的时间差。AI 模型能够全天候检查软件代码，接连找出漏洞，并在短短数小时内开发出利用漏洞的攻击程序。

美国弗吉尼亚州网络安全公司 RunSafe Security 的 CTO 肖恩 · 弗赖指出，过去几个月，AI 模型已经用实际表现证明，网络安全行业必将因此发生改变。“发生根本性变化，而且毫无争议的，是时间。不仅发现漏洞所需的时间变了，攻击者将漏洞转化为攻击手段的速度也变了。”

接受路透社采访的专家一致认为，留给防御方修补漏洞的时间越来越少。但 AI 是否会导致黑客攻击泛滥，他们仍有分歧。

文件传输工具 curl 的主要开发者丹尼尔 · 斯滕伯格认为，AI 模型发现的漏洞往往比较特殊，恶意攻击者很难加以利用。

网络安全公司 ArmorCode 的资深首席解决方案工程师拉米 · 拉赫曼也指出：“披露的漏洞越来越多，并不意味着成功发动的网络攻击必然随之增加。”

本周引发全球关注的 PHP 漏洞，就提供了一些初步佐证。威胁情报公司 Hunt.io 称，与亚马逊和 Cloudflare 一样，该公司也发现有人密集尝试利用漏洞发动攻击。但 Hunt.io 研究主管埃斯特万 · 博尔赫斯指出，截至美东时间周四 14 时，从追踪结果看，网络犯罪分子仍未开发出能够实际利用该漏洞的有效工具。

Cloudflare 的普林斯则“看到过”部分系统遭到入侵的零星迹象，显示这些入侵事件与 PHP 漏洞有关。在他看来，AI 接连发现大量漏洞，虽然会给网络安全行业带来冲击，但从长远来看仍然利大于弊。

他将整个过程比作清除鬼屋里的怪物：与怪物正面交锋固然可怕，任由它们一直躲在紧闭的门后，后果却更加严重。“现实是，我们将能够清除大量安全隐患。”