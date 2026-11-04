华为、阿里、腾讯、小米、百度、火山引擎等 20 家单位共同起草发布《智能体发展自律公约》，抵制利用智能体实施算法压榨、黑灰产等行为

IT之家 11 月 4 日消息，今日在世界互联网大会乌镇峰会“智能体互信互联互操作全球合作创新 —— 携手构建智能互联网论坛”上，《智能体发展自律公约》正式发布。

这一公约由中国信息通信研究院、华为、阿里、腾讯、小米、百度、火山引擎、蚂蚁、抖音等 20 家单位联合起草并发布，是中国网络社会组织联合会等组织下各方共同推动的成果。

中国信通院表示，该公约是落实《智能体规范应用与创新发展实施意见》中“强化行业自律”任务部署的具体举措，共提出八条自律措施，涵盖健全智能体信任体系、建设智能体互联基础设施、提升智能体互操作水平、提升智能体安全防护能力、健全智能体治理机制、保护智能体用户权益、加速智能体赋能千行百业、推动智能体技术普惠共享等方面。

在治理机制方面，公约提出积极发展规则表达与内嵌、合规性测试等技术，确保智能体行为遵守法律法规与公序良俗，共同抵制利用智能体实施算法压榨、黑灰产等行为。

IT之家注：智能体（AI Agent）指能够感知环境、自主决策并执行任务的 AI 系统，与仅响应单轮指令的聊天机器人不同，可在较少人工干预下完成多步骤工作。

在技术普惠方面，公约倡导共促基础共性技术开源开放，参与国际标准研发与规则构建，通过联合研发、人才培训等方式打造全球开发者受益的创新网络，不断提升技术获取和本地化部署便利性，让智能体服务惠及更多国家和地区的用户。

公约发布方表示，这是智能体行业迈向规范化发展的重要一步，有利于凝聚各方共识、推动行业加强自律，提升智能体互信、互联、互操作水平，引导智能体规范应用与创新发展。

下一步，各发起单位将带头落实公约约定，主动接受行业组织和社会公众监督，同时欢迎智能体生态中各类主体参与公约建设。