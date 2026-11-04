阿迈奇星舰 M2A 迷你主机新配置发售：英特尔酷睿 i9-12900H + RTX 3070 16GB 移动显卡，5199 元

IT之家 11 月 4 日消息，阿迈奇新推出了一款搭载英特尔酷睿 i9-12900H 处理器 + 16GB 显存 RTX 3070 移动显卡的星舰 M2A 迷你主机，配备 16GB 内存 + 1TB 固态硬盘，京东显示为 5199 元。

这款产品采用俯冲式星舰机甲设计，双展飞翼勾勒凌厉轮廓，哑光金属质感机身搭配可编程 RGB 灯带环绕，底部带有投影灯效，整机尺寸为 315×255×198mm，机身前置搭载 1.9 英寸长条 DIY 副屏，支持自定义主题、背景图与显示内容，可实时展示 CPU / GPU 温度、功耗、占用率、风扇转速等信息。

核心配置方面，星舰 M2A 搭载第 12 代英特尔酷睿 i9-12900H 处理器，采用 14 核心 20 线程混合异构架构，睿频至高可达 5.0GHz，配备 24MB L3 智能缓存，集成英特尔锐炬 Xe 核显。

独显部分，该机搭载 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop 显卡，具备 5120 个 CUDA 核心、16GB GDDR6 显存，功耗释放可达 115W，支持光线追踪与 NVIDIA Reflex 低延迟技术。

星舰 M2A 采用自研 4D 冷却散热系统，配备 4 个大口径静音散热风扇与 7 根散热铜管，散热性能较常规方案提升 45%，可承载处理器 45W + 显卡 115W 的满功耗输出。

这款主机内置双 DDR4 SO-DIMM 内存插槽，配备双 M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe SSD 盘位，存储容量至高可扩展至 4TB。

视频输出能力上，该机配备 1 个 USB4 Type-C（支持 8K@60Hz）、2 个 HDMI 2.0（支持 4K@60Hz）、1 个 DP1.4（支持 8K@60Hz）接口，可同时连接 4 台显示屏实现四屏异显；还配备双 2.5G 网口，它支持 WiFi 6 与蓝牙 5.2。

除此之外，机身背部接口还包括 6 个 USB 3.2 接口、1 个 3.5mm 耳机接口、电源接口与安全锁扣；出厂预装正版 Windows 11 操作系统，整机享受 1 年免费质保、主要硬件 3 年质保服务。

IT之家附详细参数如下：

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