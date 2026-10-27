无硬盘版 2059 元起：铭凡 M2 Slim 迷你主机开售，酷睿 3 304 处理器

IT之家 10 月 27 日消息，铭凡 M2 Slim 迷你主机现已在京东开售，新品采用英特尔 Wildcat Lake 平台，主打小巧设计，8GB 内存 + 无硬盘版售价 2059 元。

据介绍，这款迷你主机采用 0.47L 小巧设计，搭载英特尔酷睿 3 304 处理器，配备 5 核心 5 线程，最高睿频可达 4.3GHz，TDP 为 28W。静音模式下满载噪音约为 29dBA，均衡模式约为 33dBA。

同时，该迷你主机配备双 2.5GbE 网口，支持网络隔离、软路由部署、小型办公组网等应用场景。采用板载 LPDDR5 内存，速率最高可达 7467MT/s，部分型号内置 UFS 3.1 存储，满足日常使用需求，另配备 PCIe 4.0 x2 SSD 插槽与 TF 卡插槽，满足扩容需求。

此外，该迷你主机搭载双 HDMI 2.1 接口与 USB 4，最多支持连接 3 台 4K 显示器。除此之外还带有 USB 3.2 Gen 2、3.5mm 接口等，可连接各种设备。

IT之家附该产品详细参数如下：

目前该产品已在京东开售，定价 2059 元起。

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