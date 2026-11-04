电商平台出现新型“买 A 退 B”买家仅退款套路：商家疏忽签收便难以申诉

IT之家 11 月 4 日消息，据“广州日报”报道，近期电商平台出现一种更加恶劣的“仅退款”形式，恶意买家在购买产品后发起退货，但实际上是“买 A 退 B”，只要卖家疏忽自动签收，退款“便秒到对方账上，没法申诉”。

据受害者商家刘峰介绍，自己销售一台蓝牙音箱后，买家申请退货退款，理由是音响质量有问题。然而实际上买家退回的是一包棉签，在退货快递的收件人信息里，买家悄悄删除了“本人签收”几个字，包裹送到驿站，系统自动标记“已签收”，平台收到签收信息，退款秒到买家账上。

而刘峰这边，因为包裹自动被驿站签收、产品没录像就拆了包，因此也难向平台证明消费者寄回的不是音响而是棉签，这就导致这个订单无法申诉。平台判定“仅退款”后，刘峰实在气不过，直接联系了该订单的派件快递员，要求取件人补款。“可能他也心虚吧，直接给我补了音响的货款。”

对此，广州日报记者致电多个主流电商平台客服，回复高度一致：“仅退款”并非平台单方面赋予消费者的权利，核心前提是商家同意。某平台客服表示：“商品若存在严重质量问题，平台支持消费者申请仅退款，但最终能否实现，取决于买卖双方的协商。商家如果同意不退货、只退款，流程才能走通。”

面对判罚的争议，并非没有设置申诉通道。各平台客服均表示，商家可在系统内发起申诉，提交凭证，平台收到后将介入核实。

IT之家注意到，今年 2 月 1 日施行的《网络交易平台规则监督管理办法》（以下简称《办法》）第二十七条，首次把“平台不得强制或者变相强制商家承担退款不退货等售后责任”写成规章层面的禁止性规范，并配有罚则。

不过《办法》从条文到落地，还有细化空间。“广州日报”援引律师刘艳发言指出，有关部门应进一步明确，退款金额达到一定标准，或者商家提出异议的，必须转入人工实质审核，平台必须给出可核查的理由。”