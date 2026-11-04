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微星推出 24.5 英寸 2K 275Hz 超刃显示器，首发 1049 元

2026/11/4 15:44:37 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 11 月 4 日消息，微星新推出了一款 24.5 英寸的超刃 MAG 256QE27 电竞显示器，首发价 1049 元。

京东微星（MSI）超刃 24.5 英寸 2K 275Hz 电竞显示器 Rapid IPS 低蓝光 0.5msHDR 三角洲游戏小钢炮电脑显示屏幕 超刃 MAG 256QE27 券后 1049 元领 80 元券

这款显示器采用 24.5 英寸 Rapid IPS 面板，拥有 2560 × 1440 分辨率、275Hz 刷新率与 0.5ms GTG 响应时间，并通过 Adaptive-Sync 兼容 G-Sync 与 FreeSync。

微星超刃 MAG 256QE27 产品宣传图

该显示器 SDR 亮度约为 350nit，HDR 峰值亮度为 400nit，支持 10bit（IT之家注：8bit + FRC）色深，覆盖 96% DCI-P3、94% Adobe RGB、124% sRGB 色域，出厂附校色报告，支持 VESA DisplayHDR 400，静态对比度为 1200:1。

广色域面板与色域覆盖展示图

接口方面，该显示器配备 DP 1.4a、2 × HDMI 2.1 及 3.5mm 音频接口，DP 与 HDMI 下均可输出 2560 × 1440 @ 275Hz；支架支持 -5° 至 20° 俯仰调节，并兼容 100 × 100mm VESA 壁挂。

HDR 400 效果对比图

微星 MAG 256QE27 产品参数表

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