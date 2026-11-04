微星推出 24.5 英寸 2K 275Hz 超刃显示器，首发 1049 元

IT之家 11 月 4 日消息，微星新推出了一款 24.5 英寸的超刃 MAG 256QE27 电竞显示器，首发价 1049 元。

这款显示器采用 24.5 英寸 Rapid IPS 面板，拥有 2560 × 1440 分辨率、275Hz 刷新率与 0.5ms GTG 响应时间，并通过 Adaptive-Sync 兼容 G-Sync 与 FreeSync。

该显示器 SDR 亮度约为 350nit，HDR 峰值亮度为 400nit，支持 10bit（IT之家注：8bit + FRC）色深，覆盖 96% DCI-P3、94% Adobe RGB、124% sRGB 色域，出厂附校色报告，支持 VESA DisplayHDR 400，静态对比度为 1200:1。

接口方面，该显示器配备 DP 1.4a、2 × HDMI 2.1 及 3.5mm 音频接口，DP 与 HDMI 下均可输出 2560 × 1440 @ 275Hz；支架支持 -5° 至 20° 俯仰调节，并兼容 100 × 100mm VESA 壁挂。

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