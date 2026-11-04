鸿蒙智行智界汽车：今年 9 月，是 R7 上市两年来的第二次完整改款

IT之家 11 月 4 日消息，鸿蒙智行智界汽车官方今日发布了智界 R7 答网友问（第一期），针对智界 R7 此次改款的升级情况作出了说明。

智界汽车官方表示，今年 9 月，是智界 R7 上市两年来的第二次完整改款。2025 年 8 月进行了车标、外观、辅助驾驶硬件的焕新；2026 年 3 月是进行配置补强，新增 896 线双光路图像级激光雷达。

智界 R7 是鸿蒙智行首款轿跑 SUV，由华为与奇瑞联手打造，该车沿用 OneBox 造型设计理念，一大亮点就是在 2024 年拥有轿跑 SUV 中最大的内部空间。

据IT之家此前报道，今年 10 月 27 日，鸿蒙智行智界 R7 焕新款开启首批交付，该车于 9 月 28 日上市，包含四款车型，售价区间 23.98-31.98 万元；配备 17.2 英寸蝶羽高清双联屏，搭载智能恒冷冰箱、2.1 平米全景星空天幕、852L 超大三层后备箱等。

延伸阅读

智界 R7 最早于 2024 年 9 月 24 日在华为秋季全场景新品发布会上正式上市，当时建议零售价为 25.98 万-33.98 万元，预售开启不到两周订单量即突破 3 万辆。该车名称中的“R”代表 Revolution（革命），全系标配华为“巨鲸”800V 高压电池平台，搭载 HUAWEI ADS 3.0 高阶智能驾驶系统与 HarmonyOS 4 智能座舱，纯电版最长续航 802km。

智界是华为与奇瑞联手打造的品牌，也是鸿蒙智行旗下的品牌之一。鸿蒙智行是华为的智能汽车生态联盟，旗下还包含问界、享界、尊界、尚界等品牌。

文中提到的 2025 年 8 月焕新，发生在 2025 年 8 月 25 日于成都举办的智界及问界秋季新品发布会上。当时智界 R7 与智界新 S7 一同焕新上市，宣称智界品牌 2.0 进入全新阶段，首次搭载智界图形车标，新增极光绿车漆与罗兰紫内饰，并升级至 HUAWEI ADS 4、标配华为 192 线激光雷达。奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃表示，将投入超百亿专项投资和超 5000 人研发团队，成立智界新能源公司。

智界 R7 上市以来的累计交付量已突破 12 万辆。在 2025 年 8 月的发布会上，官方还曾公布智界 R7 与智界 S7 组成的“智界双子星”共交付超 11 万辆。

2026 年 9 月 28 日与智界 R7 焕新款同场发布的还有全新车型智界 RX，智界 R7 焕新款采用了与智界 RX 相同的底盘结构和调校团队。

此次焕新款四款车型具体为：智界 R7 Max 版 23.98 万元、Max+ 版 25.98 万元、Max+ 长续航版 28.98 万元、Ultra 版 31.98 万元。新车长宽高为 4982/1981/1634（1650）mm，轴距 2950mm，采用全新半隐藏式门把手，新增钛空银和星玫粉两种车色，并搭载华为乾崑智驾 ADS 5。智界 R7 焕新款首销周期为 2026 年 9 月 28 日至 11 月 2 日 23:59:59。