Netflix 上线 AI Discover 标签页，可按照用户心情推荐影视内容

IT之家 11 月 4 日消息，Netflix 当地时间周二宣布，推出一个名为“AI Discover”的全新标签页，让用户尝试通过新的方式寻找下一部想看的影视作品。该标签页上线后的首项实验功能，将根据用户当下的心情和观看需求提供内容推荐。

据IT之家了解，用户可以从一系列经过策划的主题中进行选择，这些主题会展示相关影视剧的片段，并根据用户的心情、观看偏好、可支配时间，以及最新和热门内容进行分类。主题包括“来点轻松的”“吓吓我”“家庭电影之夜”“快速观影”等。

新增这一标签页表明，Netflix 希望让用户更轻松地浏览不断扩大的影视内容库，同时改变以往用户不断滚动浏览片名、寻找观看内容的方式，转向更加个性化、由 AI 驱动的内容发现体验。

Netflix 表示，AI Discover 由该公司正在开发的一套全新智能系统提供支持。该系统能够实时响应用户向平台表达的需求，并在使用过程中持续学习。

用户选定某个主题后，系统便会展示相应的内容推荐。用户还可以继续选择更加具体的主题，不断缩小搜索范围，直到找到感兴趣的作品；也可以选择“换点别的”（something different），重新开始探索。

每部作品的页面上，都会在“播放”和“我的片单”按钮旁新增一个“调整推荐”（Tune Your Recommendations）按钮。用户可以通过该功能保存喜欢的推荐内容，也可以排除不希望再次看到的作品。

Netflix 在一篇博客文章中写道：“如今，Netflix 上值得观看和探索的内容比以往任何时候都多，但适合安静夜晚独自观看的作品，可能与适合家庭电影之夜或利用几分钟空闲时间观看的内容截然不同。多年来，我们一直在不断改进内容发现体验，根据用户的喜好提供个性化推荐，包括用户点过赞的作品，以及添加到‘我的片单’中的内容。现在，AI Discover 也加入其中，为用户提供一种全新的探索方式。”

Netflix 将 AI Discover 称为自己的“试验厨房”，计划在这里“尝试新的内容发现方式”。公司表示，用户反馈将帮助其决定保留或改进哪些功能，再将成熟功能引入 Netflix 主界面。

AI Discover 目前已开始在美国逐步推出，首批面向使用英语版 Netflix、且设备受支持的电视用户开放。Netflix 计划在未来几周内将这一新标签页推广给更多用户。

如果用户已经获得该功能，就会在电视界面顶部导航栏中看到一个带有红色宝石图标、标注“新功能”的“Discover”按钮。