《Arc Raiders》开发商谈 AI 配音：初衷是减轻演员负担，正逐步替换为真人录音

IT之家 11 月 4 日消息，《Arc Raiders》开发商 Embark Studios 的开发人员近日谈到了这款撤离射击游戏中生成式 AI 配音技术的使用问题。他们认为，最初采用生成式 AI 生成语音台词，实际上减轻了配音演员的工作负担。原因是，如果所有台词都要由演员亲自录制，“他们恐怕会被这些工作量逼疯”。

IT之家注意到，相关内容来自 Embark Studios 近期发布的一段视频，视频主要介绍了《Arc Raiders》的音效与音乐制作过程。多名核心工作人员在视频中谈到了游戏对生成式 AI 的使用，包括早期利用 AI 生成角色语音，以及此后逐步用真人录音替换 AI 配音的过程。

音频总监本斯 · 帕约尔（Bence Pajor）首先谈到了自己在此前工作室遇到的问题。他表示，过去由于语音台词已经确定，游戏玩法方面的调整往往无法进行。他认为这是一件“非常痛苦”的事，因为这不仅会给编剧团队和对话团队带来压力，也会影响配音演员的工作安排，尤其是在演员档期发生冲突时。

帕约尔表示，在斯德哥尔摩聘用能够随时联系到的配音演员，并借助现有工具开展工作，让所有人的工作都变得更加轻松。

随后，帕约尔进一步解释了游戏训练数据的制作方式：团队使用配音演员的表演录音来制作相关数据。由于游戏每增加一项新功能、一件道具或一款武器，都可能需要新增相应的语音台词，因此，如果要求演员录制每一种可能出现的台词版本，实际操作起来并不现实。

帕约尔说：“如果所有这些内容都要让演员亲自录制，他们恐怕会被逼疯。”

他还指出，《Arc Raiders》自 2025 年 10 月发售以来，经历了大量更新和调整。每当游戏中的台词需要修改，团队都不可能因此反复召集配音演员进棚录音。

视频中出镜的两位配音演员乔 · 赖德奥特（Jo Rideout，饰演沙妮）和戴安娜 · 加德纳（Diana Gardner，饰演塞莱斯特）也分享了各自的看法。

加德纳表示，能够接受其他地方的工作，而不必担心因此取消其他拍摄或项目安排，让她感到“轻松了不少”。

不过，在谈到自己对游戏中塞莱斯特大量语音台词的所有权时，加德纳也表达了另一层顾虑。她说：“这份合同看起来相当公平…… 从这个角度来说，我几乎没有理由拒绝。但当我真正听到合成出来的声音时，我不知道自己会有什么感受。我当时就在想：我能否拥有这段表演的所有权？…… 这些内容是我花了好几个小时完成的，但最终成品的所有权是否属于我？答案是否定的。”

尽管使用 AI 配音被认为有上述好处，Embark Studios 仍在逐步用真人录音替换游戏中的 AI 语音。该工作室首席创意官斯特凡 · 斯特兰德伯格（Stefan Strandberg）表示：“我们并不是一家以取代配音演员为目标的公司。”他也承认，不少玩家在游玩《Arc Raiders》时，听到 AI 配音会产生破坏沉浸感的体验。

斯特兰德伯格和帕约尔均表示，他们理解外界对 AI 配音的批评，也正在努力替换游戏中能够替换的 AI 语音。

斯特兰德伯格表示：“我们并不是一家以取代演员为目标的公司。事实上，我认为情况恰恰相反。我们应该肯定演员们的表演，并给予他们更多展示空间。这也是我希望在未来几年为玩家带来的体验。”