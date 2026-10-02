日本法院首次确认声音受法律保护，“AI 声优”涉及侵犯形象权

IT之家 10 月 2 日消息，当地时间 9 月 30 日，据法新社报道，东京一家法院在日本知名声优津田健次郎起诉 TikTok 的案件中认可了他的主张，认定 AI 未经许可模仿其“浑厚”的男中音声线涉及权利侵害，并首次在日本司法实践中确认人的声音受到法律保护。

津田健次郎从事声优工作已有 30 多年，为大量电影、动画剧集和电子游戏配过音，其中最广为人知的角色之一是《游戏王》中的海马濑人。他称，一个匿名 TikTok 账号在 2024 年 7 月至去年下半年上传的多段视频中，使用了 AI 克隆的本人声音作为旁白。法院部分认可了津田健次郎的主张，但由于涉事账号已注销，没有支持他要求 TikTok 下架这些视频的请求。

法院在判决中指出，未经演员本人许可使用其声音，应视为侵犯形象权。这也是日本首次审理此类案件。

津田健次郎认为，视频中的 AI 旁白具有他特有的低沉、“浑厚”声线，足以判断声音来自对本人的模仿。他的律师团队称，涉事账号一度拥有超过 20 万粉丝，能够吸引大量关注，正是因为由知名声优般的声音为“可疑、低俗的内容”配音带来了新鲜感。

法庭记录显示，TikTok 则辩称，视频使用的只是“一般男性声音”，是否真的与津田健次郎相似也存在争议。

日本政府在国家战略层面积极推动 AI 发展，但动画声优越来越担心，创作者仍缺乏足够保护，因为自身的作品或个人形象经常被用来训练 AI。去年，日本政府向 OpenAI 提出要求，被称作“不可替代的珍宝”的动画和漫画内容，不得以侵犯版权的方式用于训练 Sora 2 生成模型。