英飞凌推出首款采用 RISC-V 架构的汽车 MCU 平台 AURIX RC1

IT之家 11 月 4 日消息，英飞凌今日宣布推出全新 AURIX RC1，这是英飞凌首款采用开放标准指令集架构 RISC-V 的全新汽车微控制器平台。

IT之家获悉，英飞凌将在德国慕尼黑举办的 electronica 展会（11 月 10 日至 13 日）展示 AURIX RC1 系列的概念，并计划于 2027 年上半年提供样品。

据介绍，该平台通过在不同域之间提供统一且高度可扩展的微控制器基础平台，取代零散独立的单点解决方案，从而简化软件定义汽车开发；该系列中的高端产品线将进一步拓展微控制器的能力，引入微处理器功能，以支持更多功能集成。

根据不同应用需求，AURIX RC1 最多可集成 12 个 32 位处理器内核，1 个面向边缘 AI 的高级并行处理单元，以及最高 40MB 的嵌入式存储。

此外，英飞凌计划在 AURIX RC1 系列中推出一个产品线，通过增加 64 位微处理器能力，进一步拓展传统微控制器的能力边界。随着越来越多的功能持续向中央计算单元整合，这将使英飞凌能够进一步扩展计算性能。

AURIX RC1 为支持最高汽车安全等级（ASIL D）的应用而设计，并采用符合 ISO / SAE 21434 和《网络弹性法案》等全球标准与规范的网络安全机制。该微控制器平台提供的硬件机制可实现高等级的物理防护和密码敏捷性，能够支持后量子密码学等未来不断演进的安全要求。

官方表示，AURIX RC1 拥有 AURIX 迄今最全面的软件生态系统 DRIVECORE 的支持。DRIVECORE 将英飞凌及其生态合作伙伴的软件整合为预集成软件包，帮助客户加速软件开发，并减少从现有 AURIX 和 TRAVEO T2G 平台迁移至 AURIX RC1 时的迁移工作量。

DRIVECORE 支持 AUTOSAR、开源软件、功能安全和网络安全。虚拟原型机使开发团队能够在硬件就绪之前启动软件开发与验证，而 AI 辅助迁移工具则可简化软件移植过程，并帮助客户保护现有软件投入。