一汽丰田召回超 4.7 万辆国产普拉多、8130 辆进口雷克萨斯 GX，燃油管存在脱落风险

IT之家 11 月 4 日消息，IT之家从国家市场监督管理总局获悉，日前，一汽丰田汽车（成都）有限公司、丰田汽车（中国）投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

一、一汽丰田汽车（成都）有限公司

召回编号 S2026M0133I：自即日起，召回 2024 年 7 月 15 日至 2026 年 10 月 6 日期间生产的部分国产普拉多混合动力汽车，共计 47347 辆。

二、丰田汽车（中国）投资有限公司

召回编号 S2026M0134I：自即日起，召回 2024 年 2 月 28 日至 2026 年 10 月 1 日期间生产的部分进口雷克萨斯 GX550h 混合动力汽车，共计 8130 辆。

本次召回范围内的车辆，燃油管快接接头的固定器可能受到意外的外力影响被抬起，如果在此状态下受到某些用车环境对该部位冲击负荷的影响，可能造成燃油管脱落，燃油泄漏，存在安全隐患。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。一汽丰田汽车（成都）有限公司、丰田汽车（中国）投资有限公司将为召回范围内的车辆免费检查燃油管快接接头状态，如无异常，追加固定盖板；如有异常，为车辆更换新的燃油管总成并追加固定盖板，以消除安全隐患。