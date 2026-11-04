女子利用电商平台七天无理由退货规则“买真退假”：涉案百余万元，获刑十年九个月

IT之家 11 月 4 日消息，据光明日报报道，近期上海市静安区检察院办理了一起诈骗案，犯罪嫌疑人薛某盯上大牌护肤品，利用“七天无理由退货”规则实施“买真退假”，最终为自己的贪念付出了沉重的代价。

2025 年 7 月，某大牌护肤品公司代理人前往公安机关报案称，该品牌官方旗舰店监测到买家薛某频繁提交退货申请，寄回的包裹内产品存在防伪码缺失、外包装拆封等异常情况。品牌方随即对退回货品开展专业鉴定，确认所有退回产品均为假冒仿制品。

公安机关立案后，根据品牌方提供的信息，迅速锁定犯罪嫌疑人薛某，随即在家中将其抓获归案。同时，当场查获尚未转售的部分正品护肤品、大量假冒产品、记账本，以及烫膜机、加热台等一批作案工具。

今年 2 月，案件移送静安区检察院审查起诉，面对检察官的讯问，薛某如实供述了自己的作案始末。

薛某表示，自己之前待业在家，偶然琢磨出利用“七天无理由退货”规则，通过在品牌官方旗舰店“买真退假”的方式，将从二手平台商家处购得的同款假货退回，以此骗取商家正品，首单顺利拿到平台退款后，未被商家察觉，薛某便愈发肆无忌惮，将“买真退假”当成了自己的“谋生事业”。

起初完成几十单交易后，薛某因退货频率过高被平台限制账号权限，为继续作案，她将主意打到了自家人身上，用母亲和奶奶的名义各注册 3 个手机号，累计使用 9 个手机号在该品牌旗下多家官方旗舰店批量下单。

与此同时，薛某联系了两名假货供应商，市场价数千元的正牌产品，她仅花费百余元便购入同款假货，调包得来的正品则被她放到其他网购平台销赃。由于假货质量参差不齐，为蒙混过关，薛某还专门购置了热缩膜、加热台等工具，将商品外包装重新塑封，打造出“全新未拆封”的假象。

经查，2024 年 1 月至 2025 年 8 月，薛某先后在 5 家品牌护肤品官方旗舰店申请退款成功，累计销赃金额百余万元。

今年 10 月 29 日，静安区法院作出一审判决，以诈骗罪判处薛某有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元。

检察官提醒，诚信是消费行为的底线，任何利用规则漏洞、通过“买真退假”骗取商品的行为，都突破了合法维权的边界，若涉案金额达到法定追诉标准，还可能构成刑事犯罪。