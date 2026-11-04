《影之刃零》发售后首个补丁更新上线：优化流畅度，调整部分战斗表现

IT之家 11 月 4 日消息，国产武侠游戏《影之刃零》于 10 月 29 日正式发售，登陆 PS5 与 PC 平台，国区数字标准版售价 268 元，数字豪华版售价 328 元。
11 月 2 日，《影之刃零》发售后 72 小时全平台销量突破 400 万。
今日，《影之刃零》发售后首个补丁更新（版本号：1.0302256）上线，IT之家附本次补丁更新内容如下：
新增
声音设置中新增「命中音效强度」与「命中冲击感音效强度」选项。
（PC）「交互」键支持自定义，键盘与手柄均可修改。
优化与调整
优化了部分场景的运行流畅度。
调整了部分 Boss、敌人及机关的战斗表现。
降低了「入阵者」与「破局者」难度下新娘阿花使用投技的频率，其他难度不受影响。
增强了武器命中的打击感，并调整了部分音效与对话的音量。
更新了武器说明、部分技能描述及手柄按键图标。
（PC）调整了着色器编译方式，此后启动游戏将不再默认编译光线追踪着色器，启动速度大幅提升。更新后，此前未开启光线追踪的玩家首次启动游戏时需重新编译一次着色器，耗时较短；已开启光线追踪的玩家可直接进入游戏。如需在游戏中开启光线追踪，重启游戏后将单独编译光线追踪着色器。
（PC）优化了使用蓝牙手柄时可能出现的卡顿问题。
（PC）NVIDIA Reflex 设为「自动」时，在开启垂直同步的情况下也能生效。
修复
修复了部分情况下流程无法继续推进的问题。
修复了部分可能导致角色卡住的场景问题。
修复了部分过场动画及画面表现的问题。
修复了若干战斗相关问题。
修复了部分 AMD 显卡在特定驱动版本下，角色头发渲染异常的问题。