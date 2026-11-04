《影之刃零》发售后首个补丁更新上线：优化流畅度，调整部分战斗表现

（PC）「交互」键支持自定义，键盘与手柄均可修改。

优化了部分场景的运行流畅度。

调整了部分 Boss、敌人及机关的战斗表现。

降低了「入阵者」与「破局者」难度下新娘阿花使用投技的频率，其他难度不受影响。

增强了武器命中的打击感，并调整了部分音效与对话的音量。

更新了武器说明、部分技能描述及手柄按键图标。

（PC）调整了着色器编译方式，此后启动游戏将不再默认编译光线追踪着色器，启动速度大幅提升。更新后，此前未开启光线追踪的玩家首次启动游戏时需重新编译一次着色器，耗时较短；已开启光线追踪的玩家可直接进入游戏。如需在游戏中开启光线追踪，重启游戏后将单独编译光线追踪着色器。

（PC）优化了使用蓝牙手柄时可能出现的卡顿问题。