国产武侠游戏《影之刃零》开启预下载，PC 需留足 300GB 空间

IT之家 10 月 27 日消息，今日（10 月 27 日）10 点，国产暗黑武侠动作 RPG《影之刃零》正式开启全平台预下载，游戏将于 10 月 29 日正式发售，登陆 PC / PS5 平台，国区数字标准版售价 268 元，数字豪华版售价 328 元。PS5 实体光碟将于 2027 年推出。

对于 PC 玩家来说，官方特意强调了三大注意事项：

1、为保障良好的游戏体验，请将游戏安装在固态硬盘 (SSD) 中；

2、游戏本体约 145G，由于预下载机制，请预留至少 300G 可用磁盘空间；

3、请务必将显卡驱动更新至最新版本。

《影之刃零》由灵游坊自主研发发行，采用虚幻引擎 5 打造，定位黑暗武侠题材第三人称动作冒险与单机动作 RPG，把中国武术与蒸汽朋克融合为功夫朋克风格，美术深沉黑暗，主打快节奏高速战斗。

在《影之刃零》中，玩家将化身心脏遭受重创的剑客，在仅余六十六天的生命里，逃亡于刀光剑影和腥风血雨之间，并粉碎一桩笼罩在整个武林上方的惊天阴谋。在失序末法的武林中以身证道，以命寻心。

据IT之家了解，战斗系统提供 30 余种主武器与 20 多门夺自败者的奇诡武装，连击流畅、易上手而难精通，借助全新动作捕捉逐帧还原真实技击，以电影化演绎呈现中国功夫。

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