英伟达发布 Game Ready 621.14 驱动：优化《魔兽世界：永恒》，修复视频黑屏问题

IT之家 11 月 4 日消息，NVIDIA（英伟达）发布 GeForce & RTX Spark Game Ready 621.14 显卡驱动，面向《魔兽世界：永恒》、《毁灭战士：黑暗时代》新内容及新增 DLSS 5 支持的游戏提供优化，并修复此前版本引入的视频播放异常问题。

IT之家附官方公告链接（https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/world-of-warcraft-forever-geforce-rtx-spark-game-ready-driver）。

新游戏支持与性能优化

为 《魔兽世界：永恒》 提供 Game Ready 优化，确保 GeForce RTX 平台最佳游戏体验；

针对 《毁灭战士：黑暗时代 | 启示录》新增的屠戮模式 提供性能优化；

在 《霍格沃茨之遗》 与 《战争雷霆》支持 DLSS 5 3D 引导神经网络渲染。

问题修复

修复 《使命召唤：现代战争 4》 中可能出现画面颜色显示异常的问题（问题编号 6972531）；

修复升级至 GRD 621.01 后，部分 GeForce RTX 50 系列 GPU / RTX Spark 设备在视频播放时可能出现卡顿或黑屏的问题（问题编号 6979343）。

该驱动适用于 GeForce RTX 系列桌面端、笔记本及 RTX Spark 设备，用户可通过 NVIDIA App 或官网下载更新。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。