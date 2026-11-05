时隔七年回归：游改电影《愤怒的小鸟 3》发布正式预告，12 月 23 日北美上映

IT之家 11 月 5 日消息，游戏改编电影《愤怒的小鸟 3》于 11 月 4 日发布正式预告，这部时隔七年回归的系列第三部作品，已定档 2026 年 12 月 23 日在北美上映。

在新片中，由杰森 · 苏戴奇斯（Jason Sudeikis）配音的胖红（Red）如今已升级为三个孩子的父亲，面临着前所未有的挑战 —— 育儿。

胖红与炫舞银（Silver，蕾切尔 · 布鲁姆配音）育有三个孩子：由沃克 · 斯科贝尔（Walker Scobell）配音的长子 Glider 是个追求刺激的冒险少年，艾玛 · 迈尔斯（Emma Myers）配音的女儿 June 则是独立且有创造力的青春期少女，而金 · 卡戴珊的儿子 Psalm West 为最小的雏鸟 Olly 献声。

这部影片由约翰 · 赖斯（John Rice）执导，他曾联合执导《愤怒的小鸟 2》，并参与过《瘪四与大头蛋做宇宙》《瑞克和莫蒂》《辛普森一家》等动画作品。剧本由图鲁普 · 范 · 奥尔曼（Thurop Van Orman）执笔。

配音阵容方面，杰森 · 苏戴奇斯、乔什 · 加德、蕾切尔 · 布鲁姆、丹尼 · 麦克布莱德等前作核心配音演员均回归。除此之外，新加盟的演员还包括艾玛 · 迈尔斯（《星期三》）、沃克 · 斯科贝尔（《波西 · 杰克逊与奥林匹亚众神》）、柯柯 · 帕尔莫、莉莉 · 詹姆斯、蒂姆 · 罗宾逊等。

系列前两部《愤怒的小鸟》和《愤怒的小鸟 2》分别于 2016 年和 2019 年上映，全球票房总收入超过 5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 33.42 亿元人民币）。两部作品在豆瓣的评分分别为 7.3 分和 6.9 分。第三部由派拉蒙影业出品，与 Rovio Entertainment 联合制作。

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