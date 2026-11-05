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德国 10 月纯电动车注册量同比增长 79.5%：占新车市场 37%，进口车占一半

2026/11/5 8:16:07 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 5 日消息，德国联邦机动车运输管理局（KBA）11 月 4 日公布的最新数据显示，德国 2026 年 10 月新注册乘用车共计 25.45 万辆，同比增长 1.7%。

其中，纯电动汽车（BEV）注册量达到 9.41 万辆，同比增长 79.5%，占当月新车注册总量的 37%。

从动力类型来看，德国纯电动汽车市场增长明显快于整体汽车市场。10 月汽油车注册量为 3.85 万辆，同比下降 40.5%；柴油车注册量为 2.39 万辆，同比下降 21.6%。普通混合动力汽车注册量为 6.74 万辆，同比下降 4.5%；插电式混合动力汽车注册量为 2.85 万辆，同比下降 7.9%。

德国国际汽车制造商协会（VDIK）根据 KBA 数据进行的分析显示，外国汽车品牌在德国市场的增长速度超过本土品牌。10 月，国际汽车品牌新车注册量同比增长 6%，德国整体市场增幅为 1.7%；其中，国际品牌纯电动汽车注册量达到 4.70 万辆，同比增长 107.6%，市场份额达到 50%。

这意味着，德国 10 月注册的纯电动汽车中，每两辆中就有一辆属于进口车型。相比之下，德国本土品牌纯电动汽车注册量为 4.39 万辆，同比增长 51.9%，增速明显低于国际品牌。

VDIK 数据还显示，德国 10 月纯电动汽车在新车注册市场中的占比达到 37%，较上年同期提高约 16 个百分点。若将插电式混合动力汽车一并计算，当月可外接充电的乘用车注册量达到 12.26 万辆，占新车注册总量的 48.2%。

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关键词：纯电动汽车新能源汽车

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