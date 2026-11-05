《英雄联盟》S16 淘汰赛第二日：GEN 3:0 战胜 LYON 晋级，半决赛对阵 iG

IT之家 11 月 5 日消息，《英雄联盟》2026 全球总决赛（S16）淘汰赛 1/4 决赛刚刚结束第二日争夺，来自韩国 LCK 赛区的 GEN 战队以 3:0 的比分战胜 LYON 战队，将在接下来的 11 月 8 日 6:00 半决赛中对阵 LPL 战队 iG，争夺总决赛名额。

IT之家附具体赛况如下：

GEN 1:0 LYON

1 分钟，下路对拼中，Berserker 伊泽瑞尔击败蕾欧娜拿到一血； 5 分钟，双方争夺小龙，Isles 诺提勒斯控制拉满，Berserker 伊泽瑞尔双杀，LYON 一换三； 22 分钟，野区发生团战，Kiin 奥拉夫果断开团，GEN 配合完美击败 LYON 三人并顺势拿下大龙； 31 分钟，GEN 进攻 LYON 高地，GEN 出色化解 LYON 开团，Canyon 奇亚娜双杀，GEN 团灭对方并推平基地拿下胜利。

GEN 2:0 LYON

2 分钟，下路对拼中，Ruler 艾希击败派克拿到一血； 19 分钟，下路发生团战，Canyon 嘉文四世和 Duro 萨勒芬妮支援及时，GEN 击败 LYON 三人； 21 分钟，中路发生团战，GEN 出色应对 LYON 开团，Kiin 赛恩主宰战场，GEN 打出二换三； 26 分钟，GEN 进攻 LYON 高地，Chovy 维克托和 Ruler 艾希持续输出分别双杀，GEN 团灭 LYON 并推平基地拿下胜利。

GEN 3:0 LYON

5 分钟，Chovy 塔莉垭支援上路，Kiin 阿萝拉击败普朗克拿到一血； 20 分钟，双方争夺小龙，Isles 阿利斯塔给出关键控制，Inspired 特朗德尔持续输出，LYON 一换四； 25 分钟，双方再次争夺小龙，Ruler 霞伤害拉满拿下三杀，GEN 击败 LYON 三人并拿下大龙； 32 分钟，中路发生团战，Chovy 塔莉垭大招进场开团并拿下三杀，GEN 团灭 LYON 并推平基地赢下比赛。

在昨日进行的 1/4 决赛第一日比赛中，来自 LPL 赛区的四号种子 iG 成功战胜三号种子 TES 战队，拿下这轮 BO5 的胜利，成为首个晋级 S16 四强的队伍，时隔 7 年重回半决赛舞台（上次是 2019 年 10 月 26 日八强赛 3-1 战胜 GRF，但半决赛不敌 FPX）。

此外，来自 LPL 赛区的 BLG 战队将于 11 月 6 日 6:00 迎战来自 LCK 赛区的 DK 战队，争夺半决赛入场券。根据官方预告，S16 半决赛将于 11 月 8 日-9 日举行。