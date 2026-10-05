2026《英雄联盟》S16 全球总决赛 10 月 16 日开赛，11 月 15 日冠亚军决赛

IT之家 10 月 5 日消息，今日，《英雄联盟》发布 2026 年全球总决赛（S16）观赛指南。全球总决赛由三个阶段组成：分别是入围赛阶段（10 月 16 日至 19 日）、瑞士轮赛阶段（10 月 24 日至 11 月 1 日）和淘汰赛阶段（11 月 4 日至 15 日），以上日期均为北京时间。

入围赛阶段（Bo5） - 洛杉矶

所有比赛将于北京时间凌晨 2 点开始，北京时间比赛日期为：

10 月 16 日

10 月 17 日

10 月 18 日

10 月 19 日

瑞士轮赛阶段（Bo1，Bo3） - 得克萨斯州艾伦市

北京时间比赛日期与时间为：

10 月 24 日- 北京时间凌晨 1 点

10 月 25 日- 北京时间凌晨 1 点

10 月 26 日- 北京时间凌晨 1 点

10 月 27 日- 北京时间凌晨 1 点

10 月 29 日- 北京时间凌晨 4 点

10 月 30 日- 北京时间凌晨 4 点

10 月 31 日- 北京时间凌晨 4 点

11 月 1 日- 北京时间凌晨 1 点

淘汰赛阶段（Bo5） - 得克萨斯州艾伦市和纽约市布鲁克林

四分之一决赛和半决赛于北京时间早上 6 点开始，北京时间比赛日期为：

11 月 4 日- 四分之一决赛

11 月 5 日- 四分之一决赛

11 月 6 日- 四分之一决赛

11 月 7 日- 四分之一决赛

11 月 8 日- 半决赛

11 月 9 日- 半决赛

11 月 15 日- 冠亚军决赛 - 布鲁克林 - 北京时间凌晨 3 点

入围赛共有四支参赛队伍，采用 Bo5 分组双淘汰赛制，对阵关系由纯随机抽签决定 —— 任意两支队伍都有可能相遇。抽签将在 10 月 10 日 CBLOL 决赛后进行。参加入围赛的队伍为 CBLOL 2 号种子、KC、C9 和 MVK。

瑞士轮赛共有五轮，队伍需获得至少三场胜利，才能晋级淘汰赛阶段。遭到三场失利的队伍将被淘汰。第 1 轮的对阵分组将于 10 月 19 日入围赛阶段结束后随机抽签决定。从第 2 轮到第 5 轮，队伍将随机对阵与其战绩相同的队伍（比如战绩为 1-0 的队伍将对阵其他 1-0 的队伍）。瑞士轮赛阶段，队伍将不会重复遇到相同的对手，但从第 2 轮开始，同赛区队伍有可能相遇。

瑞士轮赛阶段结束后，晋级队伍将参加四分之一决赛抽签。瑞士轮赛阶段战绩为（3-0）的两支队伍将随机匹配战绩为（3-2）的两支队伍。余下四支队伍随机抽签，两两对决。

IT之家注意到，今年代表 LPL 赛区出战的队伍是 AL、BLG、TES、IG。

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