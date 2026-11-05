游族网络拟 42 亿元买 GPU，推进公司转型升级

IT之家 11 月 5 日消息，游族网络 11 月 4 日发布关于签署日常经营合同的公告，全资子公司上海游族信息技术有限公司（简称“游族信息”）于近日与 A 公司签署了《销售合同》，游族信息向 A 公司采购型号为 PRO5500 (PCIe) 的 GPU 产品，协议总金额为人民币 42.25 亿元（含税，订单价格可能会因原厂或上级供应商调整而发生变动）。

游族网络表示，本项目资金来源为自有资金、银行授信、金融租赁等组合方式。鉴于本次合同约定的交付方式采取分批交付方式，资金可滚动使用，整体资金投入规模可控。

游族网络还称，本合同的签订对公司财务指标的具体金额影响目前尚无法测算，需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。若合同能够顺利实施，长期来看，将助力公司推进转型升级，有利于增强公司持续经营能力与长期核心竞争力，符合公司及全体股东的长期利益。

此外，游族网络为游族信息向广发银行股份有限公司上海分行申请 1 亿元人民币的授信额度（具体授信情况以银行实际审批为准），并为其提供 1 亿元的保证担保。

IT之家查询财报了解到，游族网络 2026 年第三季度营业总收入 3.66 亿元，同比增长 10.75%；归母净亏损 1.11 亿元。