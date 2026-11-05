启元 T1 机器人首次 OTA 明日推送：智能识别楼梯并自动变形、远程音视频通话

IT之家 11 月 5 日消息，启元 T1 机器人首次 OTA 将于明日开启推送，新增支持智能识别楼梯并自动变形、远程音视频通话等。

IT之家整理如下：

智能识别楼梯自动变形，四足跟随：支持跟随中自主识别楼梯并切换成四足跟随上下楼梯，也支持用户主动指令：“跟我上楼梯”/“跟我下楼梯”。

远程音视频通话：不在家也能随时关心家人。App 远程连麦，随时边走边聊边看，还能操控它在家里移动。

接入有道 HiEcho：智能匹配口语难度，支持儿童专属模式，语速可调、中文求助，练后出报告。

定时提醒：语音或 App 设任务，到预期时间，见到对应用户后播报提醒。

生物信息匹配效果优化：支持语音发起人脸 / 声纹录入，匹配更精准。

本体录像 & AI 生图：喊一句“帮我录像”即可实现边走边拍，拍照后还能一键 AI 生成漫画风图片。

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