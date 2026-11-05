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启元 T1 机器人首次 OTA 明日推送：智能识别楼梯并自动变形、远程音视频通话

2026/11/5 9:51:00 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 11 月 5 日消息，启元 T1 机器人首次 OTA 将于明日开启推送，新增支持智能识别楼梯并自动变形、远程音视频通话等。

IT之家整理如下：

  • 智能识别楼梯自动变形，四足跟随：支持跟随中自主识别楼梯并切换成四足跟随上下楼梯，也支持用户主动指令：“跟我上楼梯”/“跟我下楼梯”。

  • 远程音视频通话：不在家也能随时关心家人。App 远程连麦，随时边走边聊边看，还能操控它在家里移动。

  • 接入有道 HiEcho：智能匹配口语难度，支持儿童专属模式，语速可调、中文求助，练后出报告。

  • 定时提醒：语音或 App 设任务，到预期时间，见到对应用户后播报提醒。

  • 生物信息匹配效果优化：支持语音发起人脸 / 声纹录入，匹配更精准。

  • 本体录像 & AI 生图：喊一句“帮我录像”即可实现边走边拍，拍照后还能一键 AI 生成漫画风图片。

  • AI 启蒙课程：新增 AI 启蒙第一课《认识地球上的新朋友》

  • DIY 功能：PrimeFLOW 个性化定制皮肤，PrimeHEART 定制“性格与声音”，Prime Toolkit 支持配置二开与技能一键部署。

IT之家注意到，在 9 月 20 日的 2026 启元机器人全球产品发布会上，启元正式发布启元 T1 机器人：

  • 启元 T1 售价 19,999 元

  • 启元 T1 Pro 售价 29,999 元

启元 T1 支持轮足人形与四足形态切换，宣称是“全球首个可变形个人机器人”，官方现场演示了形态切换。启元 T1 可选五款配色，身高约 100cm，重量约 16kg，续航约 2~3 小时，搭载柔顺力控关节，支持根据路况自动切换形态，还能主动避障、身份识别。

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关键词：启元 T1启元机器人

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