暴力熊 Thermal Grizzly 发布 PhaseSheet PTM Pro：导热更强、安装更省心

IT之家 11 月 5 日消息，德国散热品牌 Thermal Grizzly（国内俗称暴力熊）宣布推出新一代相变导热垫 PhaseSheet PTM Pro，在保持相变导热垫易用特性的同时，提升了导热性能，并重点改进了载体膜结构，让装机过程更顺手。

IT之家注：相变导热垫是一种介于传统导热硅脂和普通导热垫之间的散热界面材料。它在常温下是柔软的固体片材，方便直接贴在 CPU / GPU 表面；当芯片运行升温后，材料会“相变”软化，更好地填满芯片顶盖与散热器之间的细微空隙，从而降低热阻、提升散热效率。相比涂抹硅脂，它更适合追求整洁、可重复安装和低失误率的 DIY 用户。

PhaseSheet PTM Pro 的核心升级之一是提升导热系数，官方表示通过优化材料配方，可带来更好的散热表现，尤其适合高功耗 CPU、紧凑型主机以及需要长期稳定运行的整机。

另一项升级是改进是重新设计载体膜。过去相变垫两侧的保护膜在撕除时容易粘连、拉扯甚至撕裂材料，造成边缘破损或浪费。新款载体膜据称更容易从两侧剥离，降低安装时损坏导热垫的风险，对第一次使用相变垫的用户尤其友好。

售价方面，在 Thermal Grizzly 官网显示规格为 40*40 毫米，售价为 23.28 美元（现汇率约合 155.6 元人民币）。