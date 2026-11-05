22 秒 → 2.7 秒：网页版 X 社交平台重构，慢速网络下账号主页首条推文加载时间缩短 87.73%

IT之家 11 月 5 日消息，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下社交媒体平台 X 于今天（11 月 5 日）推出重构后的网页应用，在 Slow 4G 慢速网络环境下，账号主页的首条推文加载时间从 22 秒下降到 2.7 秒，时间缩短 87.73%。

X 官方介绍文章显示为 23.9 秒变 2.7 秒，但 Nizipli 推文显示是 22 秒变 2.7 秒

IT之家注：Slow 4G 是指网络延迟约为 150ms，下行速度为 1.6 Mbps，上行速度为 750 Kbps。该模式是网页性能测试中常用的一种“较慢移动网络”模拟环境，用来衡量网站在信号弱、带宽有限、延迟偏高的真实手机网络下，需要多久才能显示内容。

X 首席工程师 Yagiz Nizipli 表示，旧版网页应用 rweb 已服务 X 网页版近十年，但其架构拆分用户渲染、搜索引擎渲染和链接预览到不同系统。同一个 URL 可能需要三种方式生成页面，导致 SEO 修复、错误页处理和元信息维护需要在多个代码库重复进行。

此外旧版对未登录用户采用“先下载外壳与 JavaScript、再请求数据、最后渲染”的流程。在网络较差时，每一步都会增加等待时间，用户往往只能长时间盯着启动画面。因此 X 工程团队已从零重建其网页应用，将原先分别服务普通用户、搜索引擎爬虫和链接预览机器人的三套服务器合并为一套。

新版应用采用 Vite、React、Fastify、Platformatic Watt、Relay 与 GraphQL 等技术，并引入流式服务器渲染。服务器会在数据到达时立即推送页面外壳和内容，浏览器无需等待全部 JavaScript 下载完成才能看到帖子。

针对不同访问者，系统也采取差异化响应：普通用户获得流式 HTML；经 IP 验证的搜索引擎爬虫获得完整、含结构化数据的文档；iMessage、Slack、Discord 等链接预览机器人则只获取标题、描述和卡片图片，避免渲染整页内容。

X 还用 Rust 重写链接预览卡片图服务，并优化图标、图片结构化数据、启动文件数量和样式表加载顺序。其中，登录前页面的启动文件从 582 个降至 10 个；部分页面的首次内容绘制时间明显下降。

X 表示，最初版本由不到 5 名工程师在不到 6 个月内完成，AI 编码智能体承担了大量移植、页面转换、测试编写和问题修复工作。工程师则主要负责架构设计、需求决策、代码审查和真实浏览器验证。

团队还通过统一的 AGENTS.md 指令、超过 25 个可复用工作流，以及提交前自动格式化、类型检查和 lint 规则，约束 AI 生成代码的质量。自 9 月底以来，已有超过 20 人参与该应用开发。

新版已服务未登录状态的 X.com 及搜索引擎抓取页面；登录用户正按国家和地区灰度迁移，旧版 rweb 仍作为回退方案保留。