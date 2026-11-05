微软官宣：AMD FSR 4.1.2 超分辨率技术首次登陆微软 XBOX Series X|S

IT之家 11 月 5 日消息，微软 XBOX 游戏及 XBOX 生态系统副总裁杰森 · 罗纳德（Jason Ronald）今天宣布，AMD FSR 4.1.2 现已向 XBOX Series X|S 开发者提供。

IT之家注意到，AMD 这边已经发布对应新闻稿，宣布 2026 年 10 月版 GDK（微软游戏开发工具包）已经支持 AMD FSR 超分辨率技术 4.1.2，这标志着 AMD FSR 超分辨率技术首次登陆 XBOX 游戏主机。此前在 XBOX 选择使用 AMD FSR 传统分析算法的游戏，现在可以升级方案。

在 XBOX Series X|S 主机中，开发者适配 FSR 4.1.2 时可以选择完整 INT8 模型，或全新的高效 Lite INT8 模型。后者的体积不到前者的一半，同时具有更低的超分辨率处理开销。开发者可以根据不同游戏的需求，选择在 GPU 性能与画面质量之间取得合适平衡的模型。

此外，两款模型超分辨率时所需的显存完全相同，因为显存占用取决于渲染分辨率和显示分辨率，而非所使用的模型。开发者适配时需要考虑性能取舍，而不是显存占用。