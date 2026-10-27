分析师：《GTA 6》并未拉动微软 Xbox Series 主机销量，9 月销量反而同比大跌 27%

IT之家 10 月 27 日消息，距离发售不足一个月，《GTA 6》已经成为游戏圈唯一的焦点。本作预购销量已经突破 600 万份，有望成为史上体量最大的娱乐产品之一，预计短短几天就能收回高昂的开发成本。

由于《GTA 6》首发为主机独占，次世代主机销量随之升温，PS5 在今年 9 月的销量相比 2025 年同期迎来大幅暴涨。但有意思的是，尽管这款热度爆棚的大作即将上线，Xbox 却没有吃到这波红利。

Circana 分析师马特 · 皮斯卡泰拉（Mat Piscatella）在接受 GamesBeat 新采访时表示，《GTA 6》完全没有拉动 Xbox Series X|S 的销量。美国市场数据显示，PS5 上个月营收同比上涨 43%，而微软主机却创下有史以来表现最差的 9 月，即便《GTA 6》近在眼前。

“这是 Xbox 有史以来最差的一个 9 月，主机销量同比下滑 27%。也就是说，《GTA 6》的热度没有对 Xbox 产生拉动效应，至少看不到明显的正向提振。”

微软此前已经增产 Xbox Series 主机，期待借着 R 星这款新作拉动销量，眼下这个结果无疑让微软方面相当失望。不过结合预购数据来看，这个结果并不算意外：《GTA 6》的预购订单里，PS5 和 Xbox 占比达到 6:1。

IT之家注意到，Take-Two 首席执行官施特劳斯 · 泽尔尼克（Strauss Zelnick）此前曾承诺，这款开放世界大作会推动整个次世代主机大盘销量上涨。但到目前为止，利好几乎全部集中在索尼这边。不过《GTA 6》登陆 PC 还有数月时间，后续 Xbox Series X|S 的销量依然存在回暖的可能性。