阿维塔称 07L Max 遭遇批量网络不实侵权，下周一全球首拆

IT之家 11 月 5 日消息，阿维塔官方今日发文称，近期，自阿维塔 07L Max 上市以来，多个网络平台出现大量异常账号发布、转载高度雷同的内容，并在评论区批量复制相似评论，发布针对阿维塔品牌和产品的不实及侵权内容，造成不良影响。

文中指出：“阿维塔始终尊重并欢迎社会各界的监督与批评，也十分感谢大家对阿维塔 07L Max 的关注和讨论。真实的用户反馈和理性批评，是我们改进产品和服务的重要动力。对于基于事实的质疑，我们愿意正面回应、认真改进。同时，对于有组织的网络侵权行为，我们也将依法维权。目前，我们已对相关账号、内容及传播路径进行全面取证，并保留追究相关法律责任的权利。”

关于大家近期集中关心的价格、配置和用料问题，该公司将在下周一公开组织一场 07L Max 的实车拆解，并公开招募 3 位经验丰富的修车师傅，一起现场拆车。官方海报显示，这是该车型的全球首拆。

IT之家注意到，阿维塔 07L Max 纯电版于 10 月 29 日上市，新车官方指导价为 22.99 万元起，限时权益价 21.59 万元起，定位“智美大五座豪华 SUV”。车内采用五屏环抱设计、零重力座椅、光学环拥氛围灯与 10㎡软包，提供枫红 / 云白、深紫、暮紫 / 烟白三款内饰主题。

智能化配置上，新车搭载华为乾崑 ADS 5，配备华为乾崑 896 线图像级激光雷达与 4D 毫米波雷达；车内采用鸿蒙座舱 HarmonySpace MoLa 2.0，并配备 HUAWEI SOUND 音响。

三电与驾控方面，新车 CLTC 纯电续航达 725km，搭载宁德时代 89.33kWh 5C 神行超充电池；底盘采用前双叉臂后多连杆铝合金悬架，并配备 CDC 动态阻尼减振器。