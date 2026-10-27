阿维塔 07L Max 版 10 月 29 日上市，丰富选择空间

IT之家 10 月 27 日消息，据易车报道，阿维塔 07L Max 版将于 10 月 29 日上市。官方暂未公布该车更多信息，但可以确定为纯电驱动。对比之下，目前在售的阿维塔 07L 三款车型均为纯电车型，续航分别为 650km 和 725km，Max 版本的到来预计将为消费者提供更多选择空间。

IT之家了解到，现款阿维塔 07L 提供弦月银、漠白、墨黑、岩灰和星紫 5 种车色，前脸延续家族化设计语言，车尾配备星环式贯穿尾灯，B 柱间还加入了华为乾崑独有标识；配备华为鸿蒙座舱，同时还将首批搭载华为乾崑智驾 ADS 5，长宽高分别为 4910*1980*1650mm，轴距 2990mm。

内饰方面，阿维塔 07L 配备 15.6 英寸悬浮式屏幕和 35.4 英寸的全景星环屏，搭载新一代鸿蒙座舱 HarmonySpace。该车带有副驾零重力座椅支持双 120° 云端躺姿；后排配备翼式环拥沙发、U 型头等舱头枕，最大躺角可达 130°，秒变休闲躺椅。此外，该车还搭载光学环拥氛围灯。

动力方面，阿维塔 07L 为纯电，提供单电机、三电机两种选择。单电机版最大功率 305 千瓦，三电机版综合最大功率 712kW，综合最大扭矩 996N·m，零百加速仅 3.7s。该车配备 87.301kWh 电池，纯电续航里程分别为 650km、725km。