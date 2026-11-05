Meta 收购 AI 编程初创公司 Conductor，加码智能体编程赛道

IT之家 11 月 5 日消息，Meta 已收购 AI 编程初创公司 Conductor。该公司开发了一款 AI 编程工具，允许用户通过在多个并行工作空间中部署 AI 智能体，同时启动和推进多个软件项目。

Conductor 创始人兼首席执行官查理 · 霍尔茨（Charlie Holtz）周三发文称：“有一个重大消息要告诉大家：Conductor 即将加入 Meta。”他还透露，公司正在为下一代交互界面制定一些大胆的计划，并预告将于“明年年初”为用户带来一些新东西。

IT之家注意到，霍尔茨还在 X 平台上表示，他期待与 Meta 首席人工智能官亚历山大 · 王（Alexandr Wang），以及 Meta 超级智能实验室（Superintelligence Labs）产品负责人纳特 · 弗里德曼（Nat Friedman）共事。

他补充说：“他们最近的发展势头非常迅猛，我确信，MSL 的人才密度在所有人工智能实验室中都是最高的。”

Meta 向 TechCrunch 确认了此次收购，但拒绝进一步置评，也没有透露交易的其他细节。

Conductor 成立于 2024 年，其核心产品直到去年夏季才正式推出。该公司的 AI 智能体团队可以部署在云端、本地设备或用户手机上，旨在帮助软件工程师协同处理同一项目中相互独立、彼此隔离的不同部分。

值得注意的是，Conductor 平台所调用的 AI 智能体并非由公司自主开发，而是来自 Anthropic 和 OpenAI 等主要人工智能实验室。

霍尔茨表示，在明年年初之前，Conductor 的核心功能将继续按照此前的方式运行。不过，Conductor 的云服务将于 11 月 20 日关闭，届时公司将开始删除用户存储在云端的数据。

此前在 AI 服务领域相对落后的 Meta，过去几个月一直在努力追赶竞争对手。今年 8 月，该公司推出了自研 AI 编程智能体 Muse Code。

与此同时，Meta 近期推出的 Muse 系列智能体也获得了相当程度的市场关注。该公司最近披露，该服务的用户数量已经突破 1000 万。

过去一年，Meta 还进行了一系列与人工智能相关的收购，其中包括此前因虚假帖子引发广泛关注、迅速走红的 AI 智能体社交平台 Moltbook。