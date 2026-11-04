连续 2 小时 40 分钟纯代码生成 66 秒动画，Anthropic 新旗舰 Fable 5.5 实测曝光

北京时间 11 月 4 日消息，Anthropic 尚未正式发布的下一代旗舰模型 Claude Fable 5.5 近日在海外开发者社区引发关注。多名开发者在社交平台 X 上分享了据称来自该模型的早期测试结果。其中，一段完全通过编程生成的 66 秒动画短片尤为引人注目。测试者称，模型在没有调用图像或视频生成工具的情况下，连续自主编写和运行代码约 2 小时 40 分钟，完成了动画画面、配乐及音效制作。

11 月 2 日，X 平台 AI 开发者 Chetaslua 发布了一段动画短片，并声称其由 Fable 5.5 独立完成。按照他的介绍，短片长度为 66 秒，分辨率 1920×804，帧率 24fps，画面包含狐狸、纸鸟、云层、文字及光影效果，背景音乐和音效同样由模型编写的 Python 代码生成。

与 Sora、Runway 等直接生成视频画面的 AI 工具不同，这段演示展示的是一条通过代码制作动画的技术路径。开发者称，整个过程中没有使用外部图片、素材库、音频采样或字体文件，模型自主完成了场景设计、画面渲染和声音合成，并将最终作品封装成一个 HTML 文件。

除了动画制作，多名海外开发者还展示了据称由 Fable 5.5 编写的交互式 3D 场景，包括古帆船、海浪和跑车等。相关演示涉及 Three.js 等前端图形技术，通过程序控制模型、光照和物体运动，部分场景仅需简单提示词即可生成。

在另外几组复杂动画对比测试中，开发者 Jazil 等人展示了不同模型生成自行车、动物角色及人物战斗场景的结果。据测试者介绍，Fable 5.5 能够在约一小时内完成复杂动态场景的代码编写与运行，而部分现有 Claude 模型在相同任务中出现代码不完整、动画运行失败等问题。不过，这些测试尚缺乏统一的评测环境，不能直接视为模型性能排名。

事实上，Fable 5.5 的发布线索此前已经多次出现。10 月中旬，第三方模型工具 LiteLLM 的 Azure 目录中曾短暂出现名为 claude-fable-5-5 的条目，随后被移除。近日，又有开发者发现，Anthropic 官网部分页面的 HTML 源码中曾出现 Claude Mythos 5.5 字样，引发外界对新模型即将发布的猜测。

按照 Anthropic 现有产品体系，Fable 与 Mythos 采用相同的底层模型，但实施不同级别的安全限制。Mythos 主要面向经过审核的网络安全和生命科学研究机构，Fable 则通过增加安全防护措施向普通用户及开发者开放。不过，Anthropic 尚未确认 5.5 系列是否延续这一设计。

伴随新模型曝光，Hugging Face 平台近日还出现了一个声称包含 Mythos 模型权重的仓库，参数规模据称达到 14 万亿。但研究人员检查发现，部分权重数据存在明显的人工合成迹象，所谓模型泄露并无可靠证据支持。

这轮模型曝光恰逢 Anthropic 推进 IPO 的关键阶段。公司 11 月 2 日披露的招股文件显示，其今年前三季度营收达到 332.42 亿美元，但持续增长的算力投入和巨额亏损，也让外界更加关注下一代模型能否带来实际的技术突破与商业回报。

随着 AI 模型竞争从代码补全转向长时间自主执行复杂任务，Fable 5.5 展示的动画制作与 3D 场景生成能力，反映出 AI 编程智能体潜在的应用空间。

截至发稿，Anthropic 尚未正式确认 Fable 5.5 的发布时间、性能指标及开放范围，上述测试结果仍有待官方证实和独立评测。