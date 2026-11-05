华擎 2026 财年前三季度报归母净利润 16.85 亿新台币

IT之家 11 月 5 日消息，华擎今日发布 2026 财年（2026年1月～2026年12月）前三季度报（2026年1月～2026年9月）报告：

营业总收入 ：404.14 亿新台币（IT之家注：现汇率约合 82 亿元人民币）

毛利润 ：74.81 亿新台币（现汇率约合 15.18 亿元人民币）

毛利率 ：18.5097%

归母净利润 ：16.85 亿新台币（现汇率约合 3.42 亿元人民币）

基本每股收益 ：13.64 新台币（现汇率约合 2.77 元人民币）

资产负债率：51.9973%

AI 解读 华擎2026年前三季度累计营收 404.14 亿新台币（现汇率约合 82 亿元人民币） 新台币、归母净利润 16.85 亿新台币（现汇率约合 3.42 亿元人民币） 新台币，基本每股盈余 13.64 新台币（现汇率约合 2.77 元人民币） 新台币，整体业绩延续高增态势，AI服务器与板卡业务驱动下营收规模较去年同期显著跃升，盈利水平同步走高。 公司主营业务与本次财报亮点 华擎（ASRock）成立于2002年，总部位于台湾台北，是全球第三大主板品牌，主要产品涵盖主板、显卡、迷你PC、工业计算机、服务器/工作站等，当前受惠于AI服务器订单外溢与板卡需求回升，业绩弹性显著。 累计营业收入达 404.14 亿新台币（现汇率约合 82 亿元人民币） 新台币，营业毛利 74.81 亿新台币（现汇率约合 15.18 亿元人民币） 新台币，对应毛利率约 18.5097%，盈利结构稳健。

归属于母公司业主净利润 16.85 亿新台币（现汇率约合 3.42 亿元人民币） 新台币，累计基本每股盈余 13.64 新台币（现汇率约合 2.77 元人民币） 新台币，股东回报能力突出。

期末总资产 349.69 亿新台币（现汇率约合 70.95 亿元人民币） 新台币、总负债 181.83 亿新台币（现汇率约合 36.89 亿元人民币） 新台币，资产负债率约 51.9973%，财务结构保持稳健。 资产负债结构与财务韧性 截至三季度末，公司归属母公司业主权益 125.08 亿新台币（现汇率约合 25.38 亿元人民币） 新台币，资产负债率 51.9973% 处于相对合理区间，在业务规模快速扩张的同时，整体杠杆水平保持可控，支撑后续AI服务器业务持续放量。 估值与投资视角 当前市场对华擎在AI服务器供应链中承接英伟达外溢订单的成长逻辑认可度较高，公司作为主板龙头之一，在AI服务器、工业计算机等高增长产品线布局持续推进，后续可跟踪月度营收及第四季度业绩展望的兑现节奏。

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