法雷奥 CEO 佩里亚称中国是汽车行业的健身房，开发成本比欧洲低 35%

IT之家 11 月 5 日消息，据彭博社报道，法国汽车零部件供应商法雷奥（Valeo SA）首席执行官克里斯托夫 · 佩里亚（Christophe Perillat）表示，他正将目光投向中国，希望借鉴中国汽车产业的经验，推动这家拥有百年历史的汽车零部件供应商精简运营，同时拓展业务领域，不再局限于雷诺（Renault SA）和通用汽车（General Motors Co.）等传统客户。

“我把中国称为汽车行业的健身房。”佩里亚在巴黎接受采访时表示，“我们在那里学到的东西，与在其他地方学到的完全无法相提并论，因为中国的发展速度实在太快了。”

佩里亚表示，法雷奥在中国考察的各类生产流程，成本比欧洲低约 35%。法雷奥主要生产汽车摄像头、照明系统和传感器等零部件。目前，该公司全球工程师总数超过 2 万人，其中约 4300 人在中国工作。

“无论是钢铁、铝材，还是投资成本、制造成本、生产线成本、工厂建设成本，乃至所有其他成本，中国都比欧洲低 35%。”他说。

在从中国借鉴的经验中，法雷奥已经加快了原型开发和零部件优化速度，同时减少了管理层级。

正如日本在 20 世纪 70 年代凭借精益生产和高效率改变全球汽车产业格局一样，如今，以比亚迪和小鹏汽车等法雷奥客户为代表的中国汽车产业正在重新制定行业规则。

其中的关键因素包括：缩短研发周期、深化供应链整合、大胆创新，以及通过无线软件更新（OTA）让汽车能够实时获得新功能。

佩里亚举例称，在欧洲，为一种新零部件制作原型通常需要一个月左右；而在中国，原型件可以“晚上送到，第二天早上就能放到测试台上”。

他表示，如今欧洲已经不再具备这种快速原型开发能力。

“这也是为什么必须设法将产业留在欧洲。当某些特定专业技术离开欧洲后，就再也回不来了。”

法雷奥的另一家客户雷诺虽然不在中国销售汽车，但也在中国设立了自己的研发中心，希望学习如何以更低成本、更快速度开发汽车。借助这一举措，雷诺仅用了两年时间就推出了全新电动城市车型 Twingo。

这一变化也意味着全球汽车产业的创新方向正在发生逆转。佩里亚表示，大约十年前，新产品通常先在欧洲研发，再推广至全球市场；如今，工业技术方面的突破则越来越多地从中国出现，并向其他地区扩散。

他以高效率的压铸技术为例，说明中国制造业的优势。

“如今，你在欧洲已经找不到铝合金压铸产业了。”他说，“我可以举出更多例子，说明我们行业中的哪些细分领域已经消失。”

IT之家注意到，自 2022 年执掌法雷奥以来，佩里亚一直在缩减公司在欧洲的业务规模，在法国、德国等国家关闭工厂，同时在中国、印度和美国开设新工厂。他已裁减约 1 万个工作岗位，目前公司全球员工总数约为 10 万人。

与此同时，他还在推动公司进入国防等新领域，并安排数百名工程师将集团现有技术和专业知识应用于其他行业。例如，法雷奥正在探索将其冷却技术用于数据中心，这也成为公司汽车业务之外的一个新增长方向。

佩里亚认为，在当前的市场环境下，快速决策是企业生存的关键。为此，他已经精简了公司的多个管理层级。

“我们必须始终保持快速前进的状态。如果我们的行动速度不够快，就只能被竞争对手超越。”他说。