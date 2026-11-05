英特尔发布 32.0.101.9175 Game On 显卡驱动：支持《魔兽世界：无限》

IT之家 11 月 5 日消息，英特尔 Graphics Software 32.0.101.9175 显卡驱动（适用于 Arc）今日发布，这是一款 Non-WHQL 驱动包，支持锐炫 A、B 系列独显，以及搭载锐炫核显的第 1~3 代酷睿 Ultra 处理器。

IT之家附官方公告链接：https://www.intel.com/content/www/us/en/download/785597/intel-arc-graphics-windows.html

新游戏支持与性能优化

问题修复

第 1 代酷睿 Ultra 处理器核显：修复《战争机器：事变日》(DX12) 性能偏低、《动物园之星 2》（DX12）设置修改后偶发崩溃问题。

第 2 代酷睿 Ultra 处理器核显：修复《战争机器：事变日》(DX12) 性能偏低、《动物园之星 2》（DX12）设置修改后偶发崩溃问题，以及 Procyon AI 图像生成基准测试、Procyon AI 文本生成基准测试无法完成的问题。

第 3 代酷睿 Ultra 处理器核显：修复《动物园之星 2》(DX12) 修改耐力游戏设置后可能出现间歇性应用崩溃问题。

已知问题

第 3 代酷睿 Ultra 处理器核显：《四海兄弟：故乡》(DX12) 在游戏过程中可能发生应用崩溃；《STALZONE》(DX12) 在教程结束后可能发生应用崩溃；《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树木阴影闪烁；《无人深空》（Vulkan）加载进游戏时崩溃

锐炫 B 系列独显：《暗区突围：无限》(DX12) 开启地形表面细分时可能发生应用崩溃；《STALZONE》(OpenGL) 在教程结束后可能发生应用崩溃；《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树木阴影闪烁；DaVinci Resolve Studio 版 PugetBench 运行时偶发崩溃，建议将超时滑块调至 1500 秒或更高。

锐炫 A 系列独显：除上述 B 系列已知问题外，还包括《怪物猎人：荒野》(DX12) 在游戏过程中可能发生应用崩溃。

第 1、2 代酷睿 Ultra 处理器核显：《EA SPORTS FC 27》(DX12) 在部分第 2 代平台上可能发生应用崩溃；《STALZONE》(OpenGL) 在教程结束后可能发生应用崩溃；《魔兽世界》正式服及经典怀旧服 (DX12) 开启光追后可能出现树木阴影闪烁。

Intel Graphics Software 通用问题：性能调节页面的风扇目标转速可能未按预期生效；共享 GPU 内存覆盖值与实际分配值不符；性能页面部分指标显示错误。