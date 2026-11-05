首款鸿蒙台式机华为擎云 HM650 系列发布：搭载麒麟 X90 桌面处理器，实现 100% 国产化率

IT之家 11 月 5 日现场消息，在今天的华为擎云 2026 鸿蒙办公产业峰会现场，华为终端平板与 PC 产品线总裁朱懂东正式发布了首款鸿蒙台式机 —— 华为擎云 HM650 系列。

据介绍，华为擎云 HM650 系列搭载鸿蒙电脑企业版 + 麒麟 X90 高性能桌面处理器。灵犀 CPU 10 核 20 线程，支持智能超线程调度；马良 GPU 支持 GPU 硬件加速；达芬奇架构 NPU 本地算力支持多尺寸模型入端。

华为擎云 HM650 系列预装鸿蒙 HarmonyOS 系统，支持 HyperSpace Memory 超空间内存技术，内存压缩效率提升 50%、大文件打开数量提升 40%。新机拥有新国标能耗 I 级认证，系统提供超低功耗待机模式，硬件支持芯片智能资源调度、主板采用高能效电源设计、接口可拒绝无效耗电。

IT之家从峰会现场了解到，华为擎云 HM650 系列通过软硬芯云协同，整机性能提升 15%。

另外，华为擎云 HM650 系列支持鸿蒙 AI，拥有系统级智能体小艺，支持小艺搜索、小艺 Work、小艺深度研究、小艺帮记等，适用于政企办公+AI、办公 Agent、AI 创设、AI 编程、企业自研 AI 应用等场景。

值得一提的是，华为擎云 HM650 系列还拿下业界首个国产化率 100% 认证。据朱懂东介绍，通过核心器件的全栈自研、关键器件的联合开发、通用器件的产量促进的策略，最终实现了（国产化率 100%）这一目标，背后也离不开整个中国电脑产业链的协同发展。

IT之家附华为擎云 HM650 系列核心亮点如下：