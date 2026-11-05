奥之心曾考虑生产全画幅数码相机，最终决定先将 M4/3 做到极致

IT之家 11 月 5 日消息，奥之心上周（10 月 29 日）放出了一段访谈视频，其中首席运营官片冈摄哉、奥之心事业部负责人城田英二谈到公司为何只做 M4/3 数码相机。

据悉，奥之心曾认真考虑过进军 APS-C 或全画幅数码相机市场，但最终决定放弃。多年来，开发大尺寸传感器相机的提案曾多次在公司内部出现。片冈摄哉表示，他们从奥林巴斯剥离后，确实认真考虑过这些想法。

不过最终他们决定先把现有产品做到极致，再寻求其他发展方向。奥之心管理层也认为，转换传感器规格不符合公司使命，即打造紧凑、轻便且具备高移动性的摄影系统。

IT之家附本次访谈主要内容如下：