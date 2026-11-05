奥之心曾考虑生产全画幅数码相机，最终决定先将 M4/3 做到极致

IT之家 11 月 5 日消息，奥之心上周（10 月 29 日）放出了一段访谈视频，其中首席运营官片冈摄哉、奥之心事业部负责人城田英二谈到公司为何只做 M4/3 数码相机。
据悉，奥之心曾认真考虑过进军 APS-C 或全画幅数码相机市场，但最终决定放弃。多年来，开发大尺寸传感器相机的提案曾多次在公司内部出现。片冈摄哉表示，他们从奥林巴斯剥离后，确实认真考虑过这些想法。
不过最终他们决定先把现有产品做到极致，再寻求其他发展方向。奥之心管理层也认为，转换传感器规格不符合公司使命，即打造紧凑、轻便且具备高移动性的摄影系统。
IT之家附本次访谈主要内容如下：
M4/3 系统仍是公司的战略重点。奥之心认为，M4/3 传感器能够在机身紧凑度、设备重量和画质之间实现独特的平衡。
公司曾多次内部讨论采用更大尺寸的传感器。多年来，开发 APS-C 和全画幅相机的提案曾多次出现，但奥之心最终决定专注于 M4/3 系统。
画质并非唯一考量因素。OM System 认为，相机的尺寸、重量、便携性，以及能否在严苛环境中使用，同样重要。
计算摄影是公司战略的重要组成部分。高像素拍摄（High-Res Shot）等计算摄影功能，有助于弥补小尺寸传感器在部分方面存在的先天局限。
公司承认 M4/3 与全画幅之间存在画质差距。奥之心高管清楚，两种传感器规格不可能完全达到相同的表现，但他们认为，M4/3 系统的画质已经能够满足大多数目标用户的需求。
不同传感器规格适用于不同需求。全画幅更适合将极致画质放在首位的摄影师，而 M4/3 则尤其适合重视便携性的用户。
坚固耐用是公司的核心竞争优势之一。防水滴、防尘以及低温环境下的工作能力，都是奥之心产品理念的重要组成部分。
极限户外摄影是品牌的核心定位。访谈中，两位高管谈到了摄影师在各种严苛环境下工作的场景，包括亚马逊雨林、蒙古，以及低至零下 40 摄氏度的极寒环境。
摄影设备必须便于携带。两位高管强调，如果一台相机体积过大或重量过重，以至于用户不愿意随身携带，那么它的实际价值也会大打折扣。紧凑的设备还意味着摄影师可以携带更多镜头。
奥之心希望成为全球第一的户外相机品牌。公司以「Discover More Adventure」（探索更多冒险）为品牌宣传口号，通过产品和服务支持摄影师探索世界、发挥创意。
- 长期技术研发仍然至关重要。公司希望继续投资制造能力、核心技术和未来产品研发，而不是只关注短期业绩表现。