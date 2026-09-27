奥之心 PEN 相机单机身 / 双镜头套机版 9 月 29 日开售，5999 元起

IT之家 9 月 27 日消息，奥之心今天宣布，OM SYSTEM PEN 相机单机身 / 双镜头套机版将于 9 月 29 日发售，定价 5999 元 / 7699 元。

IT之家了解到，该机采用经典旁轴相机风格设计，提供黑色 / 银色两种配色。双镜头版带有 12-42mm III+40-150mmR 两款镜头，满足日常拍摄和远距离拍摄需求。

OM SYSTEM PEN 是 PEN 系列首款支持防尘防滴溅的机型（防护等级 IPX1），并内置了约 236 万点的 OLED 电子取景器（EVF），这也是自 2016 年 PEN-F 发布以来该系列再度搭载 EVF。

该机采用约 2037 万有效像素的 4/3 型 Live MOS 传感器与 TruePic IX 图像处理引擎。对焦系统从传统的对比度检测升级为 121 点全十字相位检测自动对焦，支持人物及动物（猫 / 狗）的主体识别自动对焦。机身内置五轴防抖机构，提供中央最高 5.5 级、边缘最高 4.5 级的快门速度补偿效果。机身含电池与存储卡重约 393 克。

新机提供了“色彩 / 单色配置文件控制”功能，用户可通过机身正面的专用开关快速切换，调整出类似胶片的色彩与质感。此外，还配备了独立的“计算摄影”（CP）按钮，可快速调用手持高分辨率拍摄、Live ND（ND2 至 ND16）及景深合成等功能。

视频方面，新机支持 4K（30p/25p/24p）及 C4K（24p）录制，最高支持 120fps 慢动作，并内置了适用于后期调色的 OM-Log400 及电影风格色彩预设 OM-Cinema1/2。