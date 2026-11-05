欧空局探测器新发现：火星火山或处于休眠状态，并非地质死亡

IT之家 11 月 5 日消息，长期以来，科学家一直认为火星在地质活动方面已经“死亡”，但最新的探测器观测结果显示，这颗红色星球上的火山可能只是进入了休眠状态。

这意味着，火星上的奥林帕斯山（Olympus Mons）或许并非真正意义上的死火山，而是一座仍在沉睡的庞然大物。奥林帕斯山高出周围火星平原约 26 公里，是太阳系中最高的山峰。

据IT之家了解，此次观测由欧洲航天局（ESA）的“火星微量气体任务轨道器”（ExoMars Trace Gas Orbiter，TGO）完成。探测器对火星阿尔巴山（Alba Mons）区域的火山裂隙进行了研究。阿尔巴山位于火星塔尔西斯（Tharsis）地区，奥林帕斯山也坐落于此。奥林帕斯山虽然是太阳系最高的火山，但其直径约 600 公里，面积相当于美国亚利桑那州；如果以地表覆盖面积计算，阿尔巴山地区才是火星上规模最大的火山区域。

TGO 在阿尔巴山区域的裂隙中发现了含有氯化氢的气体正向火星地表逸出。在地球上，这种气体也经常从岩浆喷口释放出来，其来源是地下高温岩浆。此次在火星上发现氯化氢，意味着这颗红色星球可能仍存在休眠状态的火山活动。

此前，轨道探测图像已经显示，火星上的部分火山可能在过去数百万年内仍然活跃；地震仪也探测到了火星地震活动。这些迹象都表明，火星可能仍具有火山活动能力。不过，迄今为止，科学家尚未发现明确的火山喷发或熔岩流动证据。

该研究联合负责人、波兰科学院空间研究中心科学家丹尼尔 · 梅热（Daniel Mège）在发给 Space.com 的声明中表示：“我们的研究结果表明，火星内部保留了足够的热量，能够支持其在不久前发生火山活动，甚至现在可能仍然如此。TGO 找到了关键证据，整个过程就像大海捞针一样。”

火星火山处于休眠状态的证据不断增加

梅热及其同事最初注意到火星上的异常现象，是因为他们发现，火星北半球在夏季会出现氯化氢浓度突然升高的情况。无论从时间还是地点来看，这种气体都不应该在此时出现。

通常情况下，火星北半球的氯化氢浓度会在冬季达到峰值，到了夏季则逐渐消失。这种变化与火星上的水循环和尘埃循环有关。不过，在阿尔巴山火山侧翼的裂隙区域，早夏时节会出现一种例外情况。

随后，TGO 对这一现象展开进一步观测，在阿尔巴山区域发现了一些新形成的狭窄裂隙，部分裂隙长度达数百英尺。这是火山活动存在的明显迹象。

梅热表示：“令人惊叹的是，探测器在持续沿轨道运行、监测整个火星大气层的过程中，竟然能够捕捉到来自某个可能间歇性活动源的少量气体分子。”

研究团队认为，这些气体在火星冬季从地下深处向上逸出，随后被冰层封存。到了夏季，冰层发生升华，也就是从固态直接转变为气态，原本被困住的气体随之释放，从而导致 TGO 观测到氯化氢浓度突然升高。

梅热表示：“观察这些气体渗出的空间分布后，我立即意识到，这背后可能存在某种火山活动，但我们必须拿出证据加以证明。研究中的很大一部分工作，就是排查火星大气中可能发生的所有化学过程。”

他还表示：“我们必须以严谨、审慎且富有创造性的方式，解释氯化氢为何会出现在那里。这些数据十分复杂，但也为研究提供了大量值得深入思考的线索。”

对火星生命探索意味着什么？

梅热及其同事推测，这些气体可能与火星地下的“火山管道系统”有关，其下方或许存在一个处于休眠状态的岩浆房。

这类区域可能成为未来寻找火星生命的重要目标。原因在于，过去火星上的氯化氢等岩浆气体可能更加丰富，进而形成更为浓厚的大气层和更温暖的气候环境。

这不仅可能使液态水覆盖火星表面的大片区域，还可能创造适宜微生物生存的温暖环境。当熔岩穿过火星地壳并与地下水接触时，便有可能形成适合微生物生存的温暖区域。

梅热最后表示：“在阿尔巴山区域那些气体渗出的裂隙中寻找火星生命，是非常合理的选择。如果当地的热液系统仍在活动，就可能具备微生物生存和繁衍所需的物质与能量，同时还能保护微生物免受地表恶劣且多变环境的影响。”

研究团队的这项成果已于当地时间 11 月 4 日（周三）发表在《科学进展》（Science Advances）期刊上。

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