OpenAI 总裁布罗克曼：AI 或将能让死亡成为一种选择

IT之家 11 月 5 日消息，自人类拥有自我意识以来，死亡始终是困扰人类思想的一大难题，犹如一个至今仍无法找到有效解法的复杂谜题。不过，人工智能（AI）或许能在不久的将来帮助人类实现某些形式的永生，甚至让死亡成为一种可以自主选择的事情。OpenAI 总裁格雷格 · 布罗克曼（Greg Brockman）近日发表了这一观点，而他的看法与埃隆 · 马斯克（Elon Musk）此前表达的类似观点不谋而合。

OpenAI 联合创始人兼总裁格雷格 · 布罗克曼近日在《华尔街日报》科技峰会（WSJ Tech）上发表演讲，谈到了 AI 即将在生物学领域推动的一系列创新。他指出，未来死亡或许真的会成为一种选择。

布罗克曼表示：“我认为，生物学领域的突破并非只与人类有关。我们都在承受各种痛苦，而死亡能否成为一种选择，本身就是一个值得思考的问题。这些事情都有可能实现。”

布罗克曼还表示，未来 12 至 18 个月，AI 有望推动医疗健康和疾病治疗领域取得重大突破。

他表示：“治愈各种疾病已经成为这个领域经常被提及的话题，但我认为，未来 12 至 18 个月，你们将看到真正的成果，以及生物学、医疗健康和疾病治疗领域取得的重大进展，并产生切实影响。”

IT之家注意到，布罗克曼对死亡问题的看法与马斯克颇为相似。2026 年 1 月，马斯克在接受彼得 · 戴曼迪斯（Peter Diamandis）采访、讨论脑机接口公司 Neuralink 时曾表示，延长人类寿命是一个可以解决的问题。

马斯克当时表示：“顺便说一句，我一直认为，延长寿命乃至实现某种程度上的永生，是一个完全可以解决的问题。我不认为这是一个特别困难的问题。想想看，人体各个部分的衰老过程高度同步，这背后一定存在一个非常明显的生物钟。没有人会出现左臂已经衰老、右臂却依然年轻的情况。究竟是什么让身体各个部分保持同步？你生来就被设定了死亡程序。如果改变这个程序，人就能活得更久。”

尽管马斯克在今年 1 月的这番谈话中并未重点讨论 AI 创新，但他提出的核心观点 —— 死亡并非无法破解的难题，无疑为布罗克曼的论断增添了几分支持。更值得一提的是，马斯克在 10 月 30 日还表示：“长寿时代即将到来。”

近几个月来，AI 在生物学领域的能力已经从分析 DNA 序列，进一步发展到利用 Evo、Evo 2 等生物大语言模型（LLM），从零开始编写新的遗传密码。

如今，AI 工具还能够独立完成端到端的科学研究。在经过同行评审的评估中，以 Robin 和 OpenAI GPT-Rosalind 为代表的多智能体框架，已经能够独立审阅数百篇论文、交叉分析大型 CRISPR 图谱、提出潜在治疗方案，并筛选出新的候选药物。这些研究成果还得到了实际实验室结果的验证。

此外，现代实验室机器人也不再只是按照预先设定的固定流程执行任务，而是开始利用集成传感器和 AI 智能体，根据实时情况动态调整实验参数。

考虑到 AI 即将在科研领域推动的广泛变革，布罗克曼的观点并非毫无依据，而马斯克此前关于延长人类寿命的表态，也为这一判断提供了进一步的呼应。