IT之家 11 月 5 日消息，当地时间 11 月 4 日，诺基亚（Nokia）发布《全球网络流量报告 2026-2035》（Global Network Traffic Report 2026-2035）。

报告显示，未来的网络不仅需要服务于人类用户，还必须愈发深度地服务于各类联网机器；人工智能将带动更大的上行链路需求、更快的响应时间，以及更多更靠近用户和设备的处理。

诺基亚预测，到 2035 年，人工智能将驱动全球约 44% 的网络流量，全球月度网络总流量将较 2026 年增长近四倍，达到约 3,789 EB（艾字节，1 EB = 1024 PB = 1024² TB）。

AI Agent 与联网机器的日益普及，将给传统“以下行传输为主”的网络架构带来挑战，并显著推高网络对上传带宽与实时交互能力的需求。到 2035 年，包括与周围环境实时交互的机器人和智能网联车辆在内的物理 AI（Physical AI）应用，预计其 90% 以上的数据流量都将产生在网络上行链路上。

IT之家注意到，虽然当前基数较小，但智能体 AI 流量预计在 2035 年将达到 2026 年水平的 160 倍；同期物理 AI 流量预计将达到 2026 年水平的 105 倍。上述预测的计算工作负载对网络提出了多元化要求，涵盖从大体量批量上传到不间断的高实时性连接。

除人工智能外，报告还指出，随着连接规模和数据用量的激增，到 2035 年固定无线接入（Fixed Wireless Access，FWA）将贡献消费者蜂窝网络总流量的三分之一以上，使蜂窝移动网络在传统移动业务之外，进一步拓展在家庭宽带领域的核心角色。