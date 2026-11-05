反对声浪下 OpenAI 重申将承担数据中心供电成本，承诺征求社区意见、公开建设规划

IT之家 11 月 5 日消息，面对全美各地针对数据中心耗电、耗水及噪音等问题的强烈抵制，当地时间 11 月 5 日，OpenAI 发布《国家社区契约》（National Community Compact）与《算力园区政策蓝图》（Compute Campus Policy Blueprint）。

OpenAI 宣布，未来在就项目选址进行协商沟通时，将不再要求地方公职人员签署保密协议，不过核心商业秘密仍将依法保留。

OpenAI 承诺，未来每个由 OpenAI 拥有并运营的算力园区，都将签署专属的本地社区契约。将在规划前期尽早引入居民深度参与，确保其诉求实质性融入项目蓝图；在园区全生命周期内设立常设本地联络窗口；并每年向全社会公开履行承诺的进展报告。

能源与基础设施成本全额自负 ：OpenAI 全额承担自身用电成本以及因项目接入所需的全部配套电网扩容开支。在实质性重大支出启动前，将提供专项财务担保，即使项目发生延期、规模缩减或终止，也确保普通电力用户的利益不受转嫁损害。

守护当地生态资源，全面公开环境影响 ：OpenAI 将为每个园区制定专项水资源利用方案，优先采用闭式循环或低耗水冷却系统，并如实公开各站点的真实耗电量与耗水量。在项目正式投运前，将主动公开施工组织方案与独立的噪音影响评估报告，并在后续运营中每年定期发布复测报告。同时，OpenAI 承诺在与公职人员接洽谈判中杜绝泛用保密协议（NDA），仅对合法安全数据、核心商业秘密或具备竞争敏感性的专属信息保留最狭义的保密权限。

拓展地方商业机遇：OpenAI 将全面公开预计设立的岗位清单，联合工会组织与专业培训机构为当地居民提供定向职业技能准备，并按年发布本地化招聘与学徒培训数据。此外，OpenAI 将针对居民共同选定的优先民生领域，开展长期、可持续的公益与社区投资。

据路透社报道，OpenAI 首席全球事务官克里斯 · 莱汉（Chris Lehane）指出，这类算力园区将成为持续创造就业的源泉，因为中心内部的硬件设施每隔三到五年就必须全面迭代升级。

他在接受媒体采访时直言：“这些项目绝非人们传统印象中的老式数据中心 —— 以往的设施就像搁在荒野牧场里的一座座‘黑匣子’，对周边社区几乎带不来任何经济价值。”

莱汉透露，OpenAI 设在俄亥俄州南部的一处基础设施预计将带来 2,500 个长期就业岗位，平均年薪可达 8 万美元（IT之家注：现汇率约合 53.5 万元人民币）。

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