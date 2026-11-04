电网接入周期漫长，AI 数据中心改装飞机发动机自主发电

IT之家 11 月 4 日消息，由于接入电网和新建发电机组需要排队等待数年，一些 AI 数据中心开始改造退役喷气式飞机发动机，将其用作发电设备。据《纽约时报》报道称，这些发动机经过改装后可以燃烧天然气，为数据中心提供电力。

这些发动机来自退役飞机，经过重新制造后改用天然气驱动，显然不是永久性发电厂。但它们也反映出一个现实：电力供应已经远远跟不上 AI 数据中心的建设速度。

对于那些苦等电网接入的企业而言，改造喷气发动机最大的吸引力在于部署速度快。能源研究机构 Rystad Energy 分析师奥敦 · 马丁森（Audun Martinsen）称：“一切都是为了尽可能快地获得电力。”他表示，采用喷气发动机改造的发电机组，“他们可以在 24 个月内让数据中心投入运行”。

相比之下，国际能源署（IEA）的数据显示，在美国弗吉尼亚州北部，将 100 兆瓦的电力接入电网大约需要 7 年时间。全球顶级发电设备制造商之一三菱电力（Mitsubishi Power）的一名高管上周告诉彭博社，预计大部分新增电力装机容量要到 2031 年才能投入使用。

在一些情况下，电力供应延迟已经开始影响数据中心运营商的业务。上个月，在当地公用事业公司表示直到 2030 年代初至中期才能提供充足电力后，微软退出了英国劳顿（Loughton）一座数据中心项目，不再担任其主要客户。该项目由 Nscale 负责建设。

据《纽约时报》援引美国州政府许可文件和卫星图像报道，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下的 xAI 已经开始使用这类设备。该公司在密西西比州安装了 8 台经过改造的喷气发动机涡轮机，为其位于孟菲斯的 Colossus 2 数据中心提供电力。这些设备来自 ProEnergy，该公司负责改造一种通用电气（GE）发动机，这种发动机常见于波音飞机。

2025 年，OpenAI 也效仿马斯克，在其位于得克萨斯州阿比林的首个 Stargate 项目中采用了燃气轮机。总部位于丹佛、专门建设 AI 数据中心的初创公司 Crusoe 正在建设阿比林园区，并于今年 4 月订购了 13 台 ProEnergy 改造的发动机机组。

今年 9 月，Crusoe 放弃了一项价值 12.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 83.55 亿元人民币）的交易。按照原计划，该公司将从 Boom Supersonic 购买 29 台天然气涡轮机。Boom Supersonic 是一家正在研发超音速客机的初创公司，同时也开始将该客机发动机的一个版本作为数据中心发电设备出售。

当时，Crusoe 的一名发言人告诉 TechCrunch，该公司仍计划使用涡轮机。

目前，特朗普政府也在进一步加大这一趋势的推动力度，鼓励数据中心自行发电。

不过，改造喷气发动机也存在明显的取舍。据报道，与传统燃气电厂专门设计的涡轮机相比，这类发动机效率更低、污染更严重，而且要产生相同数量的电力，需要部署更多设备。

这意味着，改造喷气发动机最终可能只是一种短期解决方案。一些专家认为，未来一两年内，发电效率和环境影响等问题可能会变得越来越重要。