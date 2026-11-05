美国人形机器人第一股：Agility Robotics 本周登陆纳斯达克，获富士康、英伟达投资

IT之家 11 月 5 日消息，据彭博社报道，美国人形机器人企业 Agility Robotics 即将成为美国首家上市的专注于人形机器人的公司，这也标志着这一新兴行业迈出了重要一步。不过，人形机器人行业仍有许多问题有待验证。

这家初创公司将于当地时间本周四在纳斯达克挂牌交易，股票代码为“AGLT”。此前，Agility Robotics 已与特殊目的收购公司 Churchill Capital Corp. XI 完成合并。根据公司声明，此次交易完成后，Agility Robotics 手头资金约为 4.65 亿美元（IT之家注：现汇率约合 31.09 亿元人民币）（不计相关费用），其中包括由苹果公司主要 iPhone 组装合作伙伴富士康领投的一笔约 2.01 亿美元（现汇率约合 13.44 亿元人民币）私募股权投资。其他知名投资方还包括英伟达、亚马逊和软银愿景基金二期。

Agility Robotics 是众多人形机器人研发企业之一。这类机器人以人类为设计原型，通常能够直立行走，也有部分采用轮式移动结构。目前，人形机器人主要应用于仓库和工厂等商业场景。中国企业宇树科技已于今年 8 月在上海上市，而 Agility Robotics 则是首家在美国上市的同类企业。

这家总部位于美国俄勒冈州的初创公司目前拥有约 400 名员工，正进一步扩大与 GXO Logistics 的合作，将旗下机器人部署到更多物流设施中。此外，该公司还在与 AGCO 合作开展制造业试点项目。

Agility Robotics 首席执行官佩吉 · 约翰逊（Peggy Johnson）在接受采访时表示，随着 AI 从数字世界向现实世界延伸，接下来的发展可能才是更值得关注的部分。她所指的是，人工智能正在被应用于机器人及其他硬件设备。

约翰逊表示：“将智能机器人引入更多工作场所，蕴藏着巨大的机遇。当机器与人真正开始协同工作时，许多事情的实现方式都将发生根本性变化。”

Agility Robotics 认为，旗下最新款人形机器人 Digit 5 有望缓解劳动力短缺问题，尤其是在仓储行业。这款机器人于今年 9 月发布，能够执行更复杂的工作，例如向设备装载物料、分拣零部件以及检查物品。

相比之下，上一代 Digit 4 主要负责堆叠塑料收纳箱等相对简单的任务。Digit 5 还能够在人员附近安全作业，而此前的版本必须在实体安全隔离设施后方运行，这限制了机器人接手人类工作的能力。

Agility Robotics 表示，目前已获得超过 3 亿美元（现汇率约合 20.06 亿元人民币）的 Digit 5 多年期订单承诺。该公司的机器人已被 9 家客户投入使用，目前正与 30 多家潜在商业客户进行积极的销售洽谈。

这家初创公司已承诺在 12 处客户设施部署 Digit，并计划到 2027 年底，将潜在客户储备扩大至 100 家，覆盖汽车、零售和制药等多个行业。

约翰逊援引德勤（Deloitte）2024 年的一项研究指出，到 2033 年，美国制造业无法填补的岗位数量预计将增至约 190 万个。

她表示：“Digit 擅长填补的劳动力缺口还在不断扩大。许多企业并不清楚该如何找到足够的人手，来完成那些难以招聘员工、人员流失率又较高的工作。”

约翰逊此前曾担任增强现实和混合现实公司 Magic Leap 的首席执行官。她认为，随着华尔街逐步认识这一全新的行业类别，市场仍需要经历一个认知和学习过程。不过，她表示，Agility Robotics 应当按照其他自动化技术供应商的相同标准接受评估，包括作业吞吐量和准确率等指标。

她表示：“我认为，一个非常值得关注的地方是，Digit 5 支持通过无线方式升级，我们可以借此教会它新的技能。随着机器人部署到更多场所，我们收集到的数据也会越来越多，这些数据将形成一个不断自我强化的训练循环。”

目前，像 Digit 5 这样采用双腿行走的人形机器人仍面临一些独特挑战。与采用轮式移动的类似设备相比，这类机器人运行时的可预测性较低，对周围人员构成的安全风险也更高。

约翰逊表示，作为首批上市的人形机器人企业，Agility Robotics 确实感受到了一定压力。她说：“我们是第一个上市的企业，其他公司都会关注我们的表现，不仅会关注相关业绩指标，也会关注安全方面的表现。”

不过，她补充称，公司在过去几年于不同环境中开展实际部署的过程中，已经积累了大量经验。

约翰逊表示：“演示能够展现技术可以做到什么，但真正的部署才能让你了解哪些方案切实可行。过去三年里，我们学到了很多。如今，我们已经能够进入这些设施，承担实际工作，并通过提供服务获得收入。”