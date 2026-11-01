首届 CMG 世界机器人登泰山大赛明日进行，央视揭秘机器人如何认路、探路、见招拆招

IT之家 11 月 1 日消息，首届 CMG 世界机器人登泰山大赛将于明天（11 月 2 日）在山东泰安正式开赛，各类机器人齐聚泰山脚下，在红门至中天门（3100 级台阶、600 米高差）千年盘道开启实景山地竞技比拼。

央视新闻今日发布视频，揭秘了机器人如何认路、探路、见招拆招。据介绍，赛事跳出传统实验室仿真环境，依托泰山独一无二的山岳实景赛道，为山地特种机器人技术迭代、场景落地提供了高规格实战试炼平台。

首届 CMG 世界机器人登泰山大赛总裁判长苏庆伟表示，最大的挑战还是机器人怎么样适应泰山的路。这个台阶有的高，有的低，有的宽，有的窄，还有鹅卵石路。报道提到，不管是四足的还是双足的机器人，它们在爬山之前都会进行建图，把整条古道跑上一遍，了解路况。

不过，四条腿的机器狗，下盘稳、步态灵活，认准大方向就能撒开腿往上跑；但两条腿的人形机器人不一样，身高更高、重心更难把控。想要精准感知脚下的每一级台阶，还得额外“加练”。据介绍，部分人形机器人干脆换一个思路，将“眼睛”直接移到了胸前，视线放低，专守下盘。

除了路面感知外，人形机器人还得练“脚感”—— 脚在接触地面的时候，通过关节的受力、运动姿态来调整下一步的步距和保持身体平稳，且动作是连续实时的，就相当于拥有一个类似于人类的反应本能。

IT之家注意到，在此前的排位赛中，曾出现“裁判追不上机器人”的窘况。针对这一情形，赛事组委会动态优化赛制，将裁判全程跟踪的模式调整为点位裁判值守模式。大赛总裁判长苏庆伟解释称，机器人是用电的，而裁判员是吃饭的，它换了电可以再继续加速，而裁判员的体能是有限的，所以改成点位赛制。

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