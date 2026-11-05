2027 款领克 08 EM-P 上市：标配 192 线激光雷达、至高千里浩瀚 H7，限时 15.98 万元起

IT之家 11 月 5 日消息，2027 款领克 08 EM-P 智混 SUV 今晚正式上市，该车定位家庭场景，限时置换价 15.98 万元起。
210 四驱性能 Ultra：官方指导价 19.88 万元起、官方限时价 19.28 万元起、限时置换价 18.68 万元起；
230 超长续航 Ultra：官方指导价 18.58 万元起、官方限时价 17.98 万元起、限时置换价 17.38 万元起；
230 超长续航 Max：官方指导价 17.18 万元起、官方限时价 16.58 万元起、限时置换价 15.98 万元起。
外观方面，2027 款领克 08 EM-P 尺寸为 4813×1915×1660mm、轴距 2842mm，提供极光银、拂晓白、极夜黑三款经典车色，并新增了一款跃动橙车色；内饰则提供暖云沙、星夜蓝两款配色。新车配备 20 英寸流光轮毂，全系标配金属迎宾饰条。
座舱方面，新车新增副驾零重力座椅，支持 16 向电动座椅调节，拥有 270mm 腿托最大伸展长度、至高 11 层座椅结构（Nappa 真皮设计）；支持至高四座座椅加热 / 通风 / 按摩，后排座椅还支持电动调节，可实现 118°-129° 电动调节。
2027 款领克 08 EM-P 配备哈曼卡顿 23 扬音响（23 个扬声器，1600 瓦最大功率），并全系标配 7L 双开门冷暖温控冰箱、拓展小桌板、1.8m² 全景天幕（辅以电动遮阳帘）、545L 常规容积后备箱（后排放倒最大扩容至 1277L）。
新车还全系标配高通骁龙 8295 芯片（5nm 制程工艺、AI 算力达 30TOPS），升级了 Flyme Auto 2.5 系统，支持多形态桌面、大卡片、多任务小窗、手车互联、超级 EVA 智能体、EVA 实体机器人、AI 任务大师等功能。27 款领克 08 EM-P 还标配了 UWB / NFC 数字车钥匙。
智驾方面，2027 款领克 08 EM-P 全系标配 192 线激光雷达，支持 200m 超远感知距离、5cm 探测精度，至高拥有 27 个辅助驾驶传感器，并至高支持千里浩瀚 H7 辅助驾驶方案，可实现高速 NOA 辅助驾驶、城市 NOA 辅助驾驶和 D2D 车位到车位领航驾驶辅助等功能。
动力方面，新车全系标配 EM-P 智能电混系统，支持至高 CLTC 1400km 综合续航，综合油耗至优 0.55L/100km；全系标配 38.2kWh 神盾金砖电池，支持 6kW 最大外放电功率；全系标配 1.5T Evo 电混专用引擎，零百加速最快 4.6s。
安全方面，2027 款领克 08 EM-P 采用笼式高强度车身架构，拥有至高 2000MPa 热成型钢车门防撞梁；全系标配 6 个安全气囊，含贯穿式侧气帘，长度超过 2000mm；采用神盾金砖电池，支持 NTP 无热蔓延防控技术，并配备 0 杂棉 / 0 沥青 / 0 有害溶剂健康座舱；车内还有明黄色应急门把手。
IT之家附新车亮点信息如下：