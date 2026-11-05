2027 款领克 08 EM-P 上市：标配 192 线激光雷达、至高千里浩瀚 H7，限时 15.98 万元起

IT之家 11 月 5 日消息，2027 款领克 08 EM-P 智混 SUV 今晚正式上市，该车定位家庭场景，限时置换价 15.98 万元起。

210 四驱性能 Ultra：官方指导价 19.88 万元起、官方限时价 19.28 万元起、 限时置换价 18.68 万元起 ；

230 超长续航 Ultra：官方指导价 18.58 万元起、官方限时价 17.98 万元起、 限时置换价 17.38 万元起 ；

230 超长续航 Max：官方指导价 17.18 万元起、官方限时价 16.58 万元起、限时置换价 15.98 万元起。

外观方面，2027 款领克 08 EM-P 尺寸为 4813×1915×1660mm、轴距 2842mm，提供极光银、拂晓白、极夜黑三款经典车色，并新增了一款跃动橙车色；内饰则提供暖云沙、星夜蓝两款配色。新车配备 20 英寸流光轮毂，全系标配金属迎宾饰条。

座舱方面，新车新增副驾零重力座椅，支持 16 向电动座椅调节，拥有 270mm 腿托最大伸展长度、至高 11 层座椅结构（Nappa 真皮设计）；支持至高四座座椅加热 / 通风 / 按摩，后排座椅还支持电动调节，可实现 118°-129° 电动调节。

2027 款领克 08 EM-P 配备哈曼卡顿 23 扬音响（23 个扬声器，1600 瓦最大功率），并全系标配 7L 双开门冷暖温控冰箱、拓展小桌板、1.8m² 全景天幕（辅以电动遮阳帘）、545L 常规容积后备箱（后排放倒最大扩容至 1277L）。

新车还全系标配高通骁龙 8295 芯片（5nm 制程工艺、AI 算力达 30TOPS），升级了 Flyme Auto 2.5 系统，支持多形态桌面、大卡片、多任务小窗、手车互联、超级 EVA 智能体、EVA 实体机器人、AI 任务大师等功能。27 款领克 08 EM-P 还标配了 UWB / NFC 数字车钥匙。

智驾方面，2027 款领克 08 EM-P 全系标配 192 线激光雷达，支持 200m 超远感知距离、5cm 探测精度，至高拥有 27 个辅助驾驶传感器，并至高支持千里浩瀚 H7 辅助驾驶方案，可实现高速 NOA 辅助驾驶、城市 NOA 辅助驾驶和 D2D 车位到车位领航驾驶辅助等功能。

动力方面，新车全系标配 EM-P 智能电混系统，支持至高 CLTC 1400km 综合续航，综合油耗至优 0.55L/100km；全系标配 38.2kWh 神盾金砖电池，支持 6kW 最大外放电功率；全系标配 1.5T Evo 电混专用引擎，零百加速最快 4.6s。

安全方面，2027 款领克 08 EM-P 采用笼式高强度车身架构，拥有至高 2000MPa 热成型钢车门防撞梁；全系标配 6 个安全气囊，含贯穿式侧气帘，长度超过 2000mm；采用神盾金砖电池，支持 NTP 无热蔓延防控技术，并配备 0 杂棉 / 0 沥青 / 0 有害溶剂健康座舱；车内还有明黄色应急门把手。

IT之家附新车亮点信息如下：