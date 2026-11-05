OPPO 面向 6G 时代重要技术布局，全球首个端网智能体意图通信白皮书发布

IT之家 11 月 5 日消息，中国移动全球合作伙伴大会今日在广州开幕。OPPO 官方宣布，其携折叠旗舰、影像旗舰、AI、山海通信及 6G 通信等产品与技术参展，并发布全球首个端网智能体意图通信白皮书。

OPPO 官方表示，在 6G 从“连接增强”走向“智能原生”的背景下，通信网络不仅要更快，还要能针对不同业务提供差异化、确定性保障。意图通信，就是 OPPO 面向 6G 布局的重要技术方向之一。

据介绍，作为一种以业务目标而非实现手段为交互对象的端网通信模式，意图通信，旨在让未来网络不仅能够完成数据传输，还能理解用户真正想获得的体验，推动通信从“传数据”进一步走向“传意图”，帮助用户在 6G 时代获得更好的网络体验。

据 OPPO 官方描述，未来在演唱会拥塞、游戏卡顿、4K 直播卡顿、云端 AI 应用反应慢等场景中，用户或应用只需描述期望，例如“为这场 4K 直播提供流畅保障”或“为本次游戏对战提供稳定网络服务”，终端即可将需求转化为标准化、可验证的结构化意图，网络再完成意图解析、任务规划和服务调用，用户无需关心底层信令交互与资源调度情况。

参考IT之家今日早些时候报道，第九届中国国际进口博览会（进博会）今日正式在上海开幕，高通展示了全球首个 6G 终端原型机。

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