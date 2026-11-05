等径八齿嵌合设计边刷：科沃斯擦窗机器人 W2S PLUS 基站款 1553 元国补新低

科沃斯 · 窗宝 W2S PLUS 擦窗机器人基站款 2026 年 5 月开售，官方定价 1799 元。

京东 11.11 大促期间，按下方步骤下单，叠加 15% 国补后仅需 1553.5 元：

下单时选择“以旧换新 → 个护健康 → 电动牙刷 （无需回收）”补贴 30 元。

晒单再返 20 元京豆。

京东 11.11 无门槛红包至高 26888 元，支持即领即用，下单直接当钱花：点此抽取。

这款擦窗机器人搭载全新智能边刷，采用等径八齿嵌合设计，清洁直抵边角；采用高密度毛毡边刷，官方宣称干净不伤窗；支持双向三喷头雾化喷水技术，覆盖率提升 90%，水压提升 100%。

IT之家获悉，这款擦窗机器人搭载 120ml 水箱，可清洁 75m2玻璃；吸力可达 10000Pa，支持气压自动补偿，安全防掉落；采用二合一复合线缆，可承受 100kg 重物拉力。

这款擦窗机器人支持八种清洁模式，搭配基站可实现 130min 续航，基站采用可视化屏显 + 按键组合设计，支持一键自动收线。

淘宝 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 手机叠加国补立减千元： 点此查看

京东 11.11 家电家居主会场： 点此前往

京东 11.11 数码主会场：点此前往

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】