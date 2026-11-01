上下水版 4599 → 1108 元：科沃斯 T50 PRO 扫拖机器人国补 2 折清仓，81mm 纤薄机身

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科沃斯 T50 PRO 扫拖机器人发布于 2024 年 9 月，该款扫拖机器人拥有 81mm 机身，支持 15800Pa 吸力（1.58 万 Pa 吸力），“上下水版”首发价 4599 元。

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据介绍，科沃斯 T50 PRO 扫拖机器人采用“3D 结构光 + dTOF + Al 摄像头”视觉模组，支持低矮障碍物贴边清扫；机器人主机高度 81mm，可进入沙发底、床底等区域进行清扫。

该款扫拖机器人拥有 15800Pa 吸力，内置“TruEdge 灵隙 2.0 技术”，官方宣称该技术可提升边角清扫能力，实现“100% 扫拖覆盖率”；机器人还搭载“ZeroTangle 灵缠 2.0 技术”，配备“45° V 形斜直毛 + 18cm V 型螺旋胶条”，支持毛发防缠特性。

该扫拖一体机还支持“70° 热水洗布、45° 热风烘干、自动补水、自动集尘、智能复洗、全自动双臂刮洗、自动添加清洁液、14 天防臭防菌、节能谷点充电”等功能。

IT之家附科沃斯 T50 PRO 扫拖机器人各版本亮点、产品参数及装箱清单如下：

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